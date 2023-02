Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht neue Ausgabe von ‚Statistik aktuell‘ zum Thema Bevölkerungsentwicklung

Teilen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt hat eine neue Ausgabe von ‚Statistik aktuell‘ für das vierte Quartal 2022 veröffentlicht. Thema ist diesmal die Bevölkerungsentwicklung in Darmstadt. So zeigen die Auswertungen, dass die Einwohnerzahl nur noch leicht gegenüber dem Vorquartal wächst und eine starke Umzugsdynamik zu Beginn des Wintersemesters festgestellt werden konnte. Die aktuelle Ausgabe kann → hier kostenfrei eingesehen und heruntergeladen werden.

„Wurden in der ersten Jahreshälfte noch starke Bevölkerungszugewinne erzielt, ist aktuell – auch wegen des gesunkenen Zuzugs von Geflüchteten – kein weiteres starkes Bevölkerungswachstum mehr zu verzeichnen“, erklärt dazu Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Die Tatsache, dass aus dem In- wie Ausland noch immer viele Menschen nach Darmstadt ziehen unterstreicht jedoch einmal mehr: Darmstadt ist und bleibt ein attraktiver Wohnort“.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt zählt im vierten Quartal 2022 nahezu gleich viele Einwohnerinnen und Einwohner wie im Quartal zuvor. Dabei hat gegenüber dem letzten Quartal sowohl die Anzahl der Zuzüge als auch der Fortzüge nach bzw. aus Darmstadt deutlich zugenommen. Während der Anstieg der Zuzüge vor allem auf den Beginn des Wintersemesters 2022/23 und den Zuzug von Studierenden nach Darmstadt zurückgeht, sind die gestiegenen Fortzugszahlen unter anderem durch eine stärkere Abwanderung in andere südhessische Landkreise zu begründen. Gegenüber dem dritten Quartal leben 84 Personen mehr in der Wissenschaftsstadt Darmstadt, gegenüber dem Vorjahresquartal sind es 2.292 Menschen mehr.

Aktuelle Zahlen und Fakten zur Bevölkerungsentwicklung in der Wissenschaftsstadt Darmstadt können in der neuen Ausgabe von „Statistik aktuell“ nachgelesen werden. Die Broschüre wird in regelmäßigem Turnus von der Abteilung für Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Wissenschaftsstadt Darmstadt veröffentlicht.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt