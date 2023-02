Wärmewende in Darmstadt – Neue Bürgerpanel-Befragung gestartet

Teilen

Wie lässt sich künftig klimafreundlich und bezahlbar heizen? Welche Alternativen gibt es zu Gas und Öl? Wie stehen die Menschen in Darmstadt zu neuen Wegen der Wärmeversorgung und möchten sie selbst zu einer Wärmewende beitragen? Das möchte das Bürgerpanel-Team der Hochschule Darmstadt (h_da) in seiner gerade gestarteten Befragung wissen. Die Nachhaltigkeits-Forschenden der h_da interessieren sich zudem dafür, ob die Menschen vor Ort bereit sind, sich an ein Nahwärmenetz anschließen zu lassen oder auch Flächen für die Energieerzeugung bereitzustellen. Teilnehmen können Interessierte nach einmaliger Online-Anmeldung auf https://buergerpanel.h-da.de/

Die aktuelle Bürgerpanel-Befragung soll aufzeigen, wie Darmstadt aktuell heizt und wie offen die Bürgerinnen und Bürger gegenüber alternativen, klimafreundlichen Formen der Wärmeversorgung sind. Ein wichtiger Baustein hin zur Wärmewende sind lokale Nahwärmenetze. Die Idee: Gewerbebetriebe oder auch Nachbarn stellen ihrem Umfeld überschüssige Wärme zur Verfügung. So könnte etwa die in einem Rechenzentrum rund um die Uhr anfallende Abwärme umliegende Gebäude versorgen, vorausgesetzt es besteht ein Nahwärmenetz oder eine Verbindung mit dem bestehenden Wärmenetz.

Wie stehen die Menschen hierzu? Sind sie offen dafür, hieran mitzuwirken und ihre Wärmeversorgung umzustellen? Dazu möchte das Bürgerpanel ein Stimmungsbild erheben in Kooperation mit dem Klimaschutzamt der Stadt Darmstadt. Die Ergebnisse der aktuellen Befragung fließen zudem in die kommunale Wärmeplanung der Stadt Darmstadt ein.

Wer an der Bürgerpanel-Befragung teilnehmen möchte, meldet sich in wenigen Schritten auf https://buergerpanel.h-da.de an und erhält dann einen Online-Fragebogen. Alternativ ist die Teilnahme auch postalisch möglich. Auf der Seite gibt es zudem weitere Details zur aktuellen Befragung, Ergebnisse bisheriger Umfragen und zusätzliche Infos zum Bürgerpanel. Unter allen Personen, die die Befragung beantworten, verlost das Bürgerpanel Gutscheine für Freizeitangebote und Geschäfte in der Region.

Bürgerpanel – Hintergrund:

Das Bürgerpanel der h_da befragt Bürgerinnen und Bürger aus Darmstadt und Umgebung regelmäßig zu Ideen, die den Alltag der Menschen verbessern und die Nachhaltige Entwicklung in der Region voranbringen können. Es ist Teil der „Innovations- und Transformationsplattform für Nachhaltige Entwicklung“ (itp:ne) an der h_da. Dort entwickeln Forschende gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Verwaltung praxistaugliche Lösungen. Die Ergebnisse der Bürgerpanel-Befragungen fließen in die Entstehung und Umsetzung dieser Initiativen ein. Weitere Informationen unter https://itp.h-da.de.

Quelle: Hochschule Darmstadt