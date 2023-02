Viernheim: Polizei lädt zur Fahrradcodierung ein – Anmeldung notwendig

Teilen

Die Polizei in Viernheim lädt am Freitag, den 10. März 2023, für die Zeit zwischen 8 und 13 Uhr, zu einer kostenlosen Fahrradcodierung auf dem dortigen Gelände in der Kettelerstraße 6A ein.

Nutzen Sie diese Gelegenheit, um ihr Zweirad dadurch gegen möglichen Diebstahl zu schützen. Zur Terminvereinbarung wenden Sie sich bitte telefonisch an die 06204/9377-0.

Für Ihren persönlichen Termin benötigen Sie ein Identifikations-Dokument, einen Eigentumsnachweis sowie den Schlüssel für das Schloss und ggf. den Akku. Bitte bringen Sie, nach Möglichkeit, bereits vor dem Termin die Rahmennummer Ihres Rades in Erfahrung. Damit können Sie zu einem zügigen, reibungslosen Ablauf beitragen.

Quelle & Bild: Polizeipräsidium Südhessen