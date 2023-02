Wissenschaftsstadt Darmstadt, Ausländerbeirat und Deutsch-Syrischer Verein Darmstadt rufen zu Spenden für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien auf

Teilen

Nach der verheerenden Erdbebenkatastrophe in der Türkei und Syrien in den vergangenen Tagen rufen die Wissenschaftsstadt Darmstadt, der Darmstädter Ausländerbeirat und der Deutsch-Syrische Verein in Darmstadt die Darmstädterinnen und Darmstädter gemeinsam zu Spenden auf. Als Zeichen der Anteilnahme beteiligt sich die Stadt am Freitag, 10. Februar 2023, außerdem an einer Trauerbeflaggung. In dieser Katastrophe, die zudem durch die bittere Kälte im Erdbebengebiet verstärkt wird, ist jede Hilfe dringend nötig. Wer den Menschen in der Region mit einer Spende helfen möchte, kann dies tun an:

Aktion Deutschland Hilft e.V.

Willy-Brandt-Allee 10-12, 53113 Bonn

www.aktion-deutschland-hilft.de

Bank für Sozialwirtschaft

IBAN DE62 3702 0500 0000 1020 30

Stichwort: Erdbeben Türkei und Syrien

Angesichts der dramatischen Ereignisse zeigt sich Oberbürgermeister Jochen Partsch tief betroffen und spricht den Familien der Opfer sein Beileid und Mitgefühl aus: „Die entsetzliche Katastrophe in der Türkei und in Syrien sorgt auch in Darmstadt für große Fassungslosigkeit. Die schweren Erdbeben, die seit dem 6. Februar den Südosten der Türkei sowie den Norden Syriens treffen, haben bisher tausenden Menschen das Leben genommen und ein verheerendes Ausmaß der Zerstörung hinterlassen. Unsere Gedanken sind in diesen schlimmen Stunden bei den Opfern und Angehörigen in der Türkei und in Syrien“, erläutert der OB. „Auch viele Darmstädter und Darmstädterinnen, in unserer Stadt leben über 8000 Menschen mit Wurzeln in der Türkei, und viele Menschen aus Syrien, die auf der Flucht vor Krieg, Gewalt und Zerstörung in den vergangenen Jahren in Darmstadt eine neue Heimat gefunden haben, haben Verwandtschaft und Freunde in den betroffenen Gebieten. Diesen möchten wir unser tiefes Mitgefühl aussprechen und unsere Unterstützung zusagen. Wir sehen das Leid, sind solidarisch und stellen mit unserer Spendenaktion sicher, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt.“

Neben Oberbürgermeister Jochen Partsch reagieren auch Stadtverordnetenvorsteher Yücel Akdeniz, der Vorsitzende des Ausländerbeirats der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Ibrahim Akbulut sowie der Geschäftsführer des Deutsch-Syrischen Vereins Darmstadt (DSV e.V.), Safouh Labanieh, mit großer Anteilnahme auf die Erdbebenkatastrophe:

„Diese Katastrophe mit so viel unermesslichem Leid trifft uns zutiefst auch in Darmstadt. Den Opfern und Hinterbliebenen gilt unser Mitgefühl. Die Solidarität, mit der im Schulterschluss von Oberbürgermeister, Stadtverordnetenversammlung, Ausländerbeirat und Deutsch-Syrischem Verein gehandelt wird, ist erneut ein Zeichen, dass wir in schweren Zeiten zusammenstehen und Hilfe leisten, wo sie gebraucht wird“, erklärt Stadtverordnetenvorsteher Yücel Akdeniz.

Ibrahim Akbulut ergänzt: „Den Opfern und Angehörigen in der Region und in Darmstadt gilt uns als Ausländerbeirat unsere tiefe Verbundenheit. Wir werden alles in unserer Macht stehende tun, um den Betroffenen zu helfen und solidarisch zur Seite zu stehen.“

Safouh Labanieh zeigt sich ebenfalls zutiefst bestürzt: „Unser Verein steht im engen Kontakt zu Betroffenen und Hilfsorganisationen vor Ort, um festzustellen, wie wir am besten Unterstützung leisten können. Wir haben sofort mit einer psychologischen Notbetreuung für Darmstädter Angehörige der Opfer gestartet, um den Betroffenen so schnell wie möglich zu helfen.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt