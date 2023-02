Kranichstein: Kriminelles Duo im Einkaufsmarkt

Teilen

14 bis 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß, schlanke Statur und dunkel bekleidet – so lautet die Beschreibung von zwei noch unbekannten Tätern, die am späten Donnerstagabend (09.02.23) ihr Unwesen am Strahringerplatz in Kranichstein getrieben haben und dabei von Zeugen beobachtet werden konnten.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich das Duo gegen 21.50 Uhr gewaltsam Zugang zu dem Verkaufsraum eines Supermarktes und entwendete Lebensmittel. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute auf einem Roller in westliche Richtung. Der verursachte Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 21/22 von der Darmstädter Kripo ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise zu den Flüchtenden werden von den Beamten unter der Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen