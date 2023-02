Langzeittest wird ausgeweitet: HEAG mobilo installiert Bahnsteigerhöhungen an der Haltestelle „Berliner Allee“

Teilen

Seit September 2022 testet die HEAG mobilo an den Straßenbahnhaltestellen „Merck-Stadion“ und „Schloss“ Bahnsteigerhöhungen, die mobilitätseingeschränkten Fahrgästen den selbstständigen Zustieg in die Straßenbahnen noch weiter erleichtern sollen. Anfang Februar 2023 hat das Verkehrsunternehmen an der Haltestelle „Berliner Allee“ in der Rheinstraße zwei weitere gelbe Rampen aus glasfaserverstärktem Kunststoff installiert.

Feedback zu Bahnsteigerhöhungen erwünscht

Um herauszufinden, welche Erfahrungen mobilitätseingeschränkte Fahrgäste mit den Rampen machen und wo Anpassungen notwendig sind, verlängert die HEAG mobilo die Online-Befragung. → Link zur Umfrage und weitere Information.

Quelle: HEAG mobilo GmbH