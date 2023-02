vhs Darmstadt veröffentlicht ihr Frühjahrsprogramm 2023

Teilen

Am Montag, 6. März 2023, startet das Frühjahrssemester der Darmstädter Volkshochschule. Neben den mehr als 600 Kursangeboten aus den bekannten Fachbereichen Politik und Gesellschaft, Kunst und Kultur, Gesundheit, Fremdsprachen sowie Beruf und Karriere wurden über fünfzig neue Kursthemen aufbereitet. Neue Formate gibt es auch bei den Bildungsurlauben: Dreitägige Angebote und ein online-Format stehen Interessierten hier zur Auswahl. Eine weitere Neuerung: die „junge vhs“. Dazu sagt Bildungsdezernent Holger Klötzner: „Mit der ‚jungen vhs‘ bieten wir insbesondere in den Oster- und Sommerferien Kindern ab acht Jahren in Englisch, Spanisch und Digitales spannende Angebote.“

Im neuen vhs-Standort Berufsschulzentrum Nord werden über 40 Abendkurse angeboten, darunter elf Fremdsprachenkurse sowie Kurse aus den Bereichen Kunstgeschichte, Beruf und Karriere. Die dortigen Kursräume wurden im Rahmen der Gebäudesanierung mit moderner Technik ausgestattet. „Ich freue mich sehr, dass die Sanierung der Schulgebäude auch der Erwachsenenbildung zugutekommt“, so Klötzner. Auch in der Lichtenbergschule bündelt die vhs bis zu 60 Abendkurse; sie verspricht dadurch einen schonenden Umgang mit Ressourcen.

Das Programmheft mit neuem Titeldesign liegt an vierzig Standorten der Stadt aus und ist auf der Website www.darmstadt-vhs.de einsehbar. Anmeldungen sind online oder vor Ort im Justus-Liebig-Haus möglich (Große Bachgasse 2, 64283 Darmstadt, 06151/13 2786, info@darmstadt-vhs.de; Öffnungszeiten: montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 12 Uhr; dienstags und donnerstags von 14 bis 17 Uhr). Einstiegsberatung für die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch telefonisch oder vor Ort werden am Donnerstag, 23. Februar, und Donnerstag, 2. März 2023, jeweils von 16 bis 18 Uhr angeboten.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt