Winterliche Temperaturen: Angebote für obdachlose Menschen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt zum Schutz vor Kälte

Mit Blick auf die aktuellen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hat Bürgermeisterin Barbara Akdeniz jetzt darauf hingewiesen, dass allen obdachlosen Menschen in Darmstadt ausreichend Möglichkeiten angeboten werden, im Warmen und Trockenem zu übernachten oder sich tagsüber in der „Teestube“ aufzuwärmen. Für alle Einrichtungen gilt eine unbürokratische Aufnahme in Notfällen, insbesondere in der Winterzeit.

Neben den → Übernachtungsmöglichkeiten in den verschiedenen Unterkünften haben wir, wie es sich in den letzten Jahren bewährt hat, zusätzlich auch Plätze in Pensionen und Hotels angemietet, so dass niemand auf der Straße übernachten muss. Bürgerinnen und Bürger, die unmittelbar von Wohnungslosigkeit bedroht sind, können sich an die kommunale Obdachlosenbehörde, Abteilungsleiter Christian Böhm, unter Telefon 06151 13 32 77 wenden.

Bürgermeisterin Akdeniz richtet die ausdrückliche Bitte an alle Darmstädterinnen und Darmstädter: „Wenn Ihnen Menschen auffallen, die Unterstützung und Schutz vor Kälte brauchen, wenden Sie sich bitte an das Amt für Soziales und Prävention (ebenfalls unter der Nummer 06151 13 32 77) oder die Stadtpolizei (06151 13 22 55). In lebensbedrohlichen Situationen wählen Sie bitte den Notruf.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt