Rüsselsheim: Balkonbrand in Mehrfamilienhaus

Ein Brand auf einem Balkon im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhaus in der Moritz-von-Schwind-Straße in Rüsselsheim rief am Montagabend (06.02.23), gegen 22.10 Uhr, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan.

Das Feuer griff schnell auf den gesamten Balkon über und drohte auch auf die Balkone im 2. Obergeschoss und im Erdgeschoss überzugreifen. Dies konnte allerdings durch den raschen Einsatz der Feuerwehr verhindert werden. Die beiden 80 und 86 Jahre alten Bewohner der Wohnung wurden vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der Balkon ist derzeit nicht mehr nutzbar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 80.000 Euro. Die Innenräume der Wohnung wurden durch das Feuer und die Löscharbeiten nicht beschädigt, so dass die Bewohner in die Räumlichkeiten zurückkehren können. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Ob möglicherweise eine auf dem Balkon befindliche Kerze für den Brandausbruch in Frage kam, müssen nun die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen