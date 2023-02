Bahnübergänge am Schreberweg wegen Schienenbruch ab sofort und bis voraussichtlich Mitte März 2023 gesperrt – Alternative Querungsmöglichkeiten

Teilen

Die DB Netz AG hat die Wissenschaftsstadt Darmstadt am Dienstagfrüh (07.02.23) informiert, dass im Gleisbereich der Bahnübergänge am Schreberweg ein Schienenbruch festgestellt wurde. Zur Sicherstellung des Eisenbahnbetriebs ist die sofortige Beseitigung des Schienenbruchs zwingend notwendig.

Die Reparaturarbeiten am Gleis machen es laut DB Netz AG erforderlich, dass zunächst der aus Asphalt bestehende Straßenbelag im Bereich des Bahnübergangs Schreberweg ausgebaut wird. Der Ausbau des Straßenbelags am Bahnübergang Schreberweg erfolgt bereits von Mittwoch, 8. Februar, bis Donnerstag, 9. Februar 2023. Da der Bahnübergang dafür gesperrt werden muss, ist er für alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer vorerst nicht mehr nutzbar. Im Anschluss an den Ausbau werden die Schienen im Bereich des Bahnübergangs gewechselt.

Wie die DB Netz AG weiter mitteilte, ist es nicht möglich einen neuen Straßenbelag unmittelbar nach der Beseitigung des Schienenbruchs einzubauen, da die Mischwerke für den zu verbauenden Asphalt in den Wintermonaten nur teilweise und wetterbedingt geöffnet haben. Eine Lieferung des erforderlichen Asphalts für den Straßenbelag der DB Netz AG konnte daher nicht vor März 2023 zugesagt werden. Die DB Netz AG hat die Wissenschaftsstadt daher informiert, dass der Bahnübergang Schreberweg voraussichtlich bis Mitte März 2023 gesperrt bleiben muss.

Eine alternative Querungsmöglichkeit der Bahnstrecke im Abschnitt Darmstadt Nord – Darmstadt Kranichstein besteht am Bahnübergang Maulbeerallee. Alternativ muss die Radstrecke entlang der Frankfurter Straße genutzt werden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt