Bahnübergang am Schreberweg wegen Reparatur eines Schienenbruchs doch nicht bis Mitte März gesperrt

Mit Bezug auf den Schienenbruch im Gleisbereich des Bahnübergangs am Schreberweg (wir haben berichtet) hat die Deutsche Bahn die Wissenschaftsstadt Darmstadt heute darüber informiert, dass der oben genannte Bahnübergang nur in der Nacht von Mittwoch, 8. Februar, auf Donnerstag, 9. Februar 2023, in der die Reparatur des Schienenbruchs erfolgt, gesperrt sein wird.

Die Deutsche Bahn hatte kurzfristig nochmals die Möglichkeit geprüft, an diesem Bahnübergang einen provisorischen Straßenbelag zu erstellen. Daher wird bis zum Einbau des finalen Straßenbelags im März 2023 ein provisorischer Straßenbelag am Bahnübergang eingebaut, dessen Zustand in regelmäßigem Turnus überprüft wird. Von dem oben genannten Sperrungszeitraum abgesehen, können alle Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer, einschließlich Not- und Rettungsfahrzeuge, den Bahnübergang nutzen.