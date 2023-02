Hochschule Darmstadt: Diplomausstellung und Springschool für Studieninteressierte am Fachbereich Gestaltung

Teilen

Der interessierten Öffentlichkeit sowie Studieninteressierten präsentiert sich der Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt (h_da) in den kommenden Wochen auf der Mathildenhöhe. Die Diplomarbeiten des Wintersemesters 2022/23 in Kommunikationsdesign und Industriedesign sind vom 17.02.-19.02. am Fachbereich ausgestellt (Olbrichweg 10, 64287 Darmstadt). Diplomübergabe mit öffentlicher Vernissage ist am Freitag, 17.02., ab 17 Uhr. Studieninteressierte können sich ab sofort für die Springschool bewerben: Vom 17.04.-21.04.2023 (Osterferien) gibt es in Workshops vor Ort Einblicke ins Designstudium an der h_da.

Ausstellung der Diplomarbeiten vom 17.02.-19.02.23

Ihre Diplomarbeiten aus dem Wintersemester 2022/23 stellen Studierende des Kommunikationsdesigns und des Industriedesigns im Fachbereichsgebäude auf der Mathildenhöhe aus.

Nach der Übergabe der Diplomzeugnisse am Freitag, 17.02., um 17 Uhr und der anschließenden Vergabe des Merck-Preis für Design durch den Förderverein des Fachbereichs Gestaltung beginnt um 18 Uhr die Vernissage mit einem Rundgang durch die Ausstellung.

Diese ist am Samstag, 18.02., von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 19.02., von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Adresse: Fachbereich Gestaltung der h_da auf der Mathildenhöhe, Olbrichweg 10, 64287 Darmstadt.

Springschool für Studieninteressierte vom 17.04.-21.04.23 – Jetzt schon bewerben

Das Designstudium an der h_da können Schülerinnen und Schüler der Oberstufe bei der Springschool „Identify“ am Fachbereich Gestaltung der Hochschule Darmstadt kennenlernen.

Von Montag, 17.04., bis Freitag, 21.04., gibt es an fünf Tagen Einblicke in das Studium des Kommunikationsdesigns und des Industriedesigns auf der Mathildenhöhe.

Gemeinsam mit Studierenden, Lehrenden und Gästen des Fachbereichs erfahren die Studieninteressierten anhand des diesjährigen Mottos „Elemente“, wie Design zu aktuellen Fragestellungen und Entwicklungen in Gesellschaft, Technologie und Wissenschaft Neues beiträgt.

Die Springschool findet in der dritten Woche der Osterferien statt. Anmelden kann man sich ab sofort auf springschool.fbg@h-da.de Anmeldeschluss ist der 10.04.23

Quelle: Hochschule Darmstadt