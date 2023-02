Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt baut in der Darmstädter Lincoln-Siedlung 248 Wohneinheiten, 105 davon gefördert

Teilen

Die Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt (NHW) baut in ihrem Quartier „Noackhöfe“ in der Darmstädter Lincoln Siedlung 248 bezahlbare Wohnungen, 105 davon gefördert durch das Land Hessen und die Stadt Darmstadt. „Wir erhöhen hier die Zahl der Wohnungen in der Wissenschaftsstadt Darmstadt erheblich und das in einer schönen und ansprechenden Lage mit sehr guter Infrastruktur und Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr“, sagte NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer beim Richtfest im Beisein von Staatsminister Tarek Al-Wazir und Oberbürgermeister Jochen Partsch „Die Mieterinnen und Mieter dürfen sich auf ein modernes, familienfreundliches Zuhause mit einem hohen Maß an Energieeffizienz freuen. Wir von der NHW freuen uns besonders, dass wir dank der Unterstützung von Land Hessen und der Wissenschaftsstadt Darmstadt 105 geförderte Wohnungen anbieten können.“

Das Land Hessen unterstützt das Projekt mit rund 20 Millionen Euro, davon 1,1 Millionen Euro Darlehen aus dem Vorteilspaket für Partnerkommunen der Landesinitiative „Großer Frankfurter Bogen“. Das Darlehen und der Zuschuss werden durch die WIBank im Auftrag des Landes ausgezahlt. Die Stadt Darmstadt beteiligt sich mit 3,5 Millionen Euro Zuschuss. Die Gesamtkosten liegen bei rund 77,6 Millionen Euro.

Der Neubau der Wohnungen wird als KfW-Effizienzhaus 55 errichtet. Dafür gewährt die KfW ein Darlehen in Höhe von insgesamt rund 30 Millionen Euro aus dem Bundesprogramm „Energieeffizient Bauen“. Darüber hinaus wird ein Zinszuschuss in Höhe von 446.400 Euro aus dem hessischen Programm „Energieeffizienz im Mietwohnungsbau“ gewährt.

Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir bezeichnete das Projekt als vorbildlich: „Mehr Wohnfläche und mehr Energieeffizienz, klimafreundliche Mobilität, ein Supermarkt und vier weitere Läden, und das alles in einer ansprechenden Lage – Hessens mehrheitlich landeseigene Wohnungsbaugesellschaft NHW zeigt, wie man die Herausforderungen des Wohnens im Ballungsraum annimmt. Ziel der Landesregierung ist es, dass Jede und Jeder in Hessen eine Wohnung zu einer bezahlbaren Miete finden kann. Dafür stellen wir bis 2024 insgesamt die Rekordsumme von 2,7 Milliarden Euro bereit. Die NHW ist ein wichtiger Partner bei der Umsetzung unserer Wohnungspolitik.“

NHW-Geschäftsführerin Monika Fontaine-Kretschmer begrüßt, dass das Projekt mit der neuen Biomethan-Fernwärme versorgt werden kann: „Ab 2024 wird die Fernwärmeerzeugung in der Darmstädter Lincoln-Siedlung von Erdgas auf Biomethan umgestellt – also voraussichtlich rechtzeitig zum Einzug der neuen Mieter:innen; dadurch vermindert sich der CO2-Ausstoß gegenüber unseren ursprünglichen Berechnungen bei der Planung der Gebäude um rund 60 Prozent. Daran zeigt sich sehr gut, wie wichtig ein erfolgreiches Zusammenspiel von energetisch optimierter Gebäudehülle und nachhaltig erzeugter Wärmeversorgung ist, um so den Ausstoß des schädlichen Treibhausgases CO2 deutlich zu reduzieren.“

Große Wohnungsvielfalt für Singles, Paare und Familien

„Hier im Süden der Stadt werden einmal 5.000 Menschen leben. Neben der hervorragenden Anbindung, der fußläufig erreichbaren Infrastruktur und dem grünen Umfeld spricht die zukunftsorientierte Ausrichtung für das Quartier. An der Stelle möchte ich vor allem nochmal das innovative Mobilitätskonzept unserer Stadt mit dem auto- bzw. verkehrsreduzierten urbanen Wohnen und den vielfältigen Mobilitätsangeboten hervorheben, von dem auch die Mieter:innen der Noackhöfe profitieren werden,“ so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

Auf dem rund 15.500m2 großen Grundstück entstehen Wohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von ca. 18.000 m2, außerdem circa 600 Fahrradstellplätze und eine Tiefgarage. Angeboten wird ein bunter Mix aus 1,5 bis Sechs-Zimmer-Wohnungen, der für Singles und Paare ebenso geeignet ist wie für Familien mit Kindern. Alle Wohnungen verfügen über Balkone, Terrassen oder Loggien. 42 Prozent der neuen Wohnungen werden im Rahmen des geförderten Wohnungsbaus realisiert. Die öffentlich geförderten Wohnungen sollen für ca. 6,70 Euro/m2 vermietet werden, die freifinanzierten liegen bei ca. 12,50 Euro/m². Außerdem entstehen eine großzügige Einzelhandelsfläche für einen Supermarkt sowie vier kleinere Ladenflächen mit einem neuen ansprechenden Quartiersplatz. Die Mieter sollen sich schließlich nicht nur in ihren Wohnungen, sondern auch auf den Freiflächen im Quartier rundum wohl fühlen. Voraussichtlich bezugsfertig sind die Wohnungen Mitte 2024.

Quelle: Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte | Wohnstadt