Hochheim: Unfall mit Verletzten und Vollsperrung der BAB 671

Gegen 03:50 Uhr kam es am Montagmorgen (06.02.23) auf der BAB 671 zwischen der Ausfahrt Hochheim-Süd und der Ausfahrt Gustavsburg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. Nach ersten Ermittlungen befuhr der 23-jährige PKW-Fahrer mit seinem Mercedes auf die Anschlussstelle zu. Hierbei geriet er ins Schleudern. Das Fahrzeug schleuderte über die Hauptfahrbahn und prallte gegen die linke Schutzplanke. Im Anschluss kam dieser auf der Fahrbahn zum Stehen. Ein 46-jähriger rumänischer LKW-Fahrer, welcher auf der A671 in südlicher Fahrtrichtung unterwegs war, bemerkte die Unfallstelle zu spät und fuhr in den querstehenden PKW. Der Fahrer des Mercedes wurde hierbei eingeklemmt und durch die Feuerwehr gerettet. Die beiden Insassen des PKW wurden schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Die BAB 671 ist aktuell ab der AS Hochheim-Süd voll gesperrt. Neben der Autobahnpolizei Südhessen sind auch Streifen der Autobahnpolizei Westhessen, der Polizeistation Flörsheim, sowie Feuerwehr und Rettung vor Ort.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen