„Lange Nacht der Mathematik“ an der TU Darmstadt: Von der Schönheit der Mathematik und spannenden „Aha!“-Momenten

Für Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschüler, die sich für das Fach Mathematik begeistern und über die Studienmöglichkeiten an der TU Darmstadt sowie die exzellenten Berufsaussichten informieren möchten, aber auch für alle anderen Interessierten bietet der Fachbereich Mathematik der Technischen Universität Darmstadt Gelegenheit und lädt für Freitag, 3. Februar 2023, zur „Langen Nacht der Mathematik“ ein. Beginn ist um 17 Uhr im Maschinenhaus S1|05 in der Magdalenenstraße 12 in Darmstadt. Professorinnen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Studierende stehen dann Rede und Antwort und nehmen die Gäste mit auf eine spannende Reise in die Wissenschaft.

Zum Auftakt erwartet die Besucherinnen und Besucher ein Vortrag von Prof. Pascal Schweitzer über mathematische Puzzles (S1|05 122). Ab 18 Uhr bietet eine interaktive Ausstellung mit Experimenten aus verschiedenen Gebieten der Mathematik Raum zum Ausprobieren und zum Austausch. Die Exponate und Stände decken dabei die Vielzahl der mathematischen Felder ab: Sei es im Bereich Algebra, wo anhand der Knotentheorie Fragen beantwortet werden wie „Wie man Bilder aufhängen sollte – und wie nicht“, sei es in der Numerik, die sich mit ganz aktuellen Fragen beschäftigt wie „Was können wir mit Mathematik über Pandemien und Populationsdynamik lernen?“ oder am Stand der Geometrie, wo die Besucherinnen und Besucher erfahren, warum Seifenblasen für die Mathematik so spannend sind.

Die Vielzahl der Exponate führt vor Augen, wie grundlegend die Mathematik gleichermaßen für den optimalen Spaß beim Achterbahnfahren ist als auch die Sicherheit beim Brückenbau, wie zentral sie für die Berechnung von Versicherungspolicen und die Sicherheit durch Verschlüsselungsalgorithmen ist. Tiefgründige Mathematik steckt in unzähligen technischen Errungenschaften der vergangenen Jahrzehnte vom Handy bis zum Windrad. Doch auch in der Lösung der drängendsten Zukunftsfragen ist Mathematik der Schlüssel: In den technischen Lösungen für die Energiewende werden mathematische Methoden essenziell sein. In jeder Ingenieurwissenschaft, in der Informatik und auch in den Lebenswissenschaften steckt ebenso tiefgründige Mathematik, wie in der Softwareentwicklung und vielen weiteren Branchen.

Neben der Vorstellung der einzelnen Forschungsgebiete bietet die „Lange Nacht der Mathematik“ auch allgemeine Informationen zum Studium – auch für das Lehramt – sowie die Möglichkeit, die Mitglieder der Fachschaft und die Räumlichkeiten an der TU Darmstadt näher kennenzulernen. Denn als Ausklang ab 20 Uhr organisieren die Studierenden eine Besichtigung des Mathematikgebäudes – einschließlich eines Spieleabends mit Mitgliedern des Fachbereichs in der Schlossgartenstraße 7 (S2|15).

Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung größerer Besuchergruppen: www.tu-darmstadt.de/lange-nacht-mathematik.

