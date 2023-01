9.700 Glasfaser-Anschlüsse für Dieburg

Teilen

Die Telekom baut in Dieburg ein Glasfasernetz für rund 9.700 Haushalte und Unternehmen. Die Arbeiten beginnen 2024. Die Stadt Dieburg und die Telekom haben dazu jetzt eine gemeinsame Erklärung gezeichnet. Das neue Netz ermöglicht Privatkund*innen hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Außerdem können Unternehmen aus Dieburg künftig Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen. Damit haben Kund*innen einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig.

Hierzu erläutert Bürgermeister Frank Haus: „Ein stabiles Internet ist schon heute wichtig. In der Zukunft aber wird das Vorhandensein einer schnellen Internetverbindung eine mindestens ebenso große Bedeutung haben wie ein gutes Straßennetz. Immer mehr Menschen achten bei der Wahl ihres Wohnortes darauf, dass ein schneller Internetanschluss vorhanden ist. Für die Dieburger Unternehmen bedeutet der Anschluss an das Glasfasernetz eine Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Ich vertraue darauf, dass mit der Deutschen Telekom in Dieburg eine gute Zusammenarbeit und eine reibungslose Abwicklung stattfinden kann. Es ist uns wichtig, dass jeder in Dieburg die Möglichkeit erhält, sich für Glasfaser zu entscheiden.“

„Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zuhause und im Betrieb alles stabil laufen. Wer sich im Vorvermarktungszeitraum für einen Glasfaser-Anschluss entscheidet, bekommt ihn kostenfrei. Hauseigentümer*innen sparen damit 799,95 Euro“, sagt Simone Remdisch, Regionalmanagerin der Telekom.

Über den Zeitpunkt, zu dem die Anwohner*innen sowohl den kostenfreien Glasfaserhausanschluss als auch gegebenenfalls bereits ein Wunschprodukt beauftragen können, wird die Telekom rechtzeitig informieren.

Was jetzt wichtig ist

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Wer als Immobilienbesitzer*in einen Glasfaseranschluss haben will, muss der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen. Auch wer zur Miete wohnt, kann den Glasfaseranschluss bei der Telekom beantragen: Sie kontaktiert die Vermieter*innen. Dann wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft.

Auch Mieter können Glasfaser bekommen

Jeder Mieter kann einen Glasfaseranschluss bestellen. Solange dem Vermieter keine Kosten entstehen, kann dieser seine Zustimmung nicht verweigern. Die Telekom wird die Baumaßnahme mit dem Eigentümer abstimmen. Gleiches gilt für Eigentümer in Mehrparteienhäusern: Auch sie können einen Glasfaseranschluss beantragen.

Es ist sinnvoll, im Zuge des Glasfaser-Ausbaus alle Wohnungen mit einem Anschluss auszustatten. Denn ein Glasfaseranschluss bedeutet für den Eigentümer eine erhebliche Wertsteigerung. Außerdem ist eine Immobilie mit Glasfaseranschluss für die Zukunft bestens gerüstet. Auch lässt sie sich einfacher vermieten oder verkaufen. Darüber hinaus bietet der Glasfaser-Anschluss alle Möglichkeiten für digitale Anwendungen: Zum Beispiel Homeoffice-Anbindung, Smart Home, IP-TV, Streaming Dienste, Online Gaming oder auch Telemedizin.

Quelle & Bild: Deutsche Telekom AG