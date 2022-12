Zensus 2022 in der Wissenschaftsstadt Darmstadt erfolgreich beendet

Teilen

Der Zensus, die bundesweite statistische Erhebung, die nach geltendem EU-Recht alle zehn Jahre stattfindet, ist in Darmstadt erfolgreich beendet worden. Mit dieser Befragung wird ermittelt, wie viele Menschen welchen Alters tatsächlich in Darmstadt leben, wie sie wohnen und arbeiten, welche Berufe, Arbeitswege sie haben. Die Befragung startete bundesweit am 15. Mai 2022 und wurde bis Ende August durchgeführt, die Teilnahme war gesetzlich verpflichtend. Das Erinnerungs- und Mahnwesen konnte Ende November endgültig abgeschlossen werden.

„Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer kommunalen Zensus-Erhebungsstelle, die unterstützenden Verwaltungseinheiten und die 162 ehrenamtlichen Interviewerinnen und Interviewer haben für einen reibungslosen Ablauf gesorgt und in den letzten Monaten einen Kraftakt vollbracht“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Allen, die an der erfolgreichen Umsetzung des Projekts beteiligt waren, danke ich daher ganz herzlich. Auf die Ergebnisse des Zensus, die wir vom Statistischen Bundesamt Ende 2023 erwarten, sind wir sehr gespannt.“

In Darmstadt wurden im Rahmen der zufällig ausgewählten Stichprobe aus den Melderegistern insgesamt rund 21.000 Bürgerinnen und Bürger befragt. Knapp 4.000 davon waren Studierende in Wohnheimen, 14.000 in Haushalten und rund 3.000 Menschen in Gemeinschaftsunterkünften, wie etwa Seniorenwohnheime oder Geflüchtetenunterkünfte.

Oberbürgermeister Jochen Partsch: „Die Ende 2023 erwarteten Zensus-Ergebnisse sind unter anderem sehr wichtig für unsere kommunalen Finanzen. Sie können uns außerdem neben den Bevölkerungszahlen auch Daten zu wichtigen Fragen der Wohnverhältnisse, der Energieträger oder Heizungen in Wohnräumen oder den Arbeitswegen geben. Dies sind relevante Informationen zur Stadtplanung und -entwicklung.“

Weitere allgemeine Informationen gibt es beim Statistischen Bundesamt auf www.zensus2022.de. Bei Fragen im Nachgang zum Zensus 2022 steht den Bürgerinnen und Bürgern bis Ende Januar 2023 noch die Zensus-Hotline der Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Verfügung. Ab Februar 2023 können sie sich an die kommunale Statistikstelle in der Abteilung Statistik und Stadtforschung im Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung wenden.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt