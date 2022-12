Sonderöffnungszeiten der Opelvillen über Weihnachten und Neujahr

Teilen

Die besinnlichste Zeit im Jahr rückt näher. An Weihnachten und zu Neujahr bieten die Opelvillen ein weit gespanntes Begleitprogramm für die ganze Familie zu den aktuellen Schauen »Esther Ferrer. Ich werde von meinem Leben erzählen« und »Fotografien der Vergangenheit. José Ortiz Echagüe (Spanien 1886–1980)«, das einlädt, Kunst aus Spanien kurzweilig zu genießen.

Am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag, den 25. und 26. Dezember, ist das Rüsselsheimer Ausstellungshaus von 10 bis 18 Uhr und an Neujahr, den 1. Januar von 12 bis 18 Uhr geöffnet. An diesen Tagen wird jeweils um 15 Uhr eine Feiertagsführung angeboten. Neben den Sonderöffnungszeiten und Feiertagsführungen findet zwischen den Jahren sowohl die Mittwochs- als auch die Abendführung am Mittwoch, den 28. Dezember wie gewohnt statt.

Zur Teilnahme an den Feiertagsführungen ist keine Anmeldung erforderlich. Der Anmeldeschluss für die Führungen zwischen den Jahren am Mittwoch, den 28. Dezember um 16 und 19 Uhr, ist am Vortag, Dienstag, den 27. Dezember um 12 Uhr unter termine@opelvillen.de oder unter 06142 835 907 (Geschäftszeiten werktags von 10 bis 12 Uhr).

Esther Ferrer ist eine Performancekünstlerin der ersten Stunde. In den Opelvillen wird ihr langjähriges, vielfältiges Werk vorgestellt, das insbesondere das Verstreichen von Zeit zum Thema hat. Fotografien von José Ortiz Echagüe beleuchten die kulturelle Vielfalt Spaniens in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Große und kleine Gäste können sich auf abwechslungsreiche Kunst mit humorvollen Einblicken freuen, die für heitere Stunden sorgen.

Familien erwartet an der Kasse der Opelvillen außerdem der kostenlose Ausstellungsbegleiter KEKS (= Kinder Entdecken Kunst Spielerisch), der zum gemeinsamen Rätseln, Suchen und Hinschauen anregt.

Alle Infos auf einen Blick:

Sonderöffnungszeiten:

Samstag, 24. Dezember 2022 – geschlossen

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022 – 10–18 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2022 – 10–18 Uhr

Samstag, 31. Dezember 2022 – geschlossen

Neujahr, 1. Januar 2023 – 12–18 Uhr

Feiertagsführungen:

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2022 – 15 Uhr

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2022 – 15 Uhr

Neujahr, 1. Januar 2023 – 15 Uhr

Führungen zwischen den Jahren:

Mittwochsführung, 28. Dezember 2022 – 16 Uhr

Abendführung, 28. Dezember 2022 – 19 Uhr

Quelle & Bild: Kunst- und Kulturstiftung Opelvillen Rüsselsheim

Ludwig-Dörfler-Allee 9

65428 Rüsselsheim