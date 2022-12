Kupferkabel gestohlen – Bundespolizei sucht Zeugen

Teilen

Die Bundespolizei ermittelt gegen noch unbekannte Täter, die in der Nacht zum Montag (19.12.22) im Bereich des Bahnhofes Mainz-Bischofsheim Kupferkabel entwendet haben. Mitarbeiter der Deutschen Bahn AG hatten den Diebstahl bemerkt und die Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main verständigt. Vor Ort stellen die Beamten fest, dass die Täter im Bereich des Güterbahnhofes Kabel auf einer Länge von 60 Metern durchtrennt und abtransportiert haben. Das Kabel war dort in Kabelschächten zur Kommunikation verlegt. Nach einer ersten Schätzung liegt der gesamte Schaden zwischen 20.000 – 30.000 Euro.

Zu den laufenden Ermittlungen sucht die Bundespolizei nach Zeugen. Personen die Beobachtungen gemacht haben, die in Verbindung zu dem Diebstahl stehen könnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Main zu melden.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main