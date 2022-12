Fünf Jahre HUB31: Die Erfolgsgeschichte wird mit erweiterter Fläche fortgeschrieben

Teilen

Seit seiner Gründung im Dezember 2017 hat sich das Technologie- und Gründerzentrum HUB31 zu einem festen Anker des Gründer-Ökosystems in und um Darmstadt entwickelt. Weil die Nachfrage derart groß ist, soll das HUB31 nun um zusätzliche Fläche erweitert werden.

Als die ersten Mieter im Dezember 2017 ins HUB31 in der Hilpertstraße 31 in Darmstadt einzogen, waren die Erwartungen groß. Nicht nur vonseiten der Gründer, sondern auch von der Politik. Fünf Jahre später steht fest: Die Erwartungen sind übererfüllt worden.

„Mit der Eröffnung des HUB31 vor fünf Jahren ist es der Wissenschaftsstadt Darmstadt und der IHK Darmstadt Rhein Main Neckar erfolgreich gelungen, das Profil Darmstadts als technologiebasierter Standort für IKT, Industrie 4.0 und KI zu schärfen und zu stärken“, erklärt dazu der Oberbürgermeister und Wirtschaftsdezernent der Wissenschaftsstadt Darmstadt, Jochen Partsch, dessen Engagement maßgeblich zur Gründung des HUB31 beigetragen hat. „Mit seiner konsequenten und zukunftsorientierten Ausrichtung hat das HUB31 dabei nicht nur den idealen Nährboden für technologiebasierte Innovationen gelegt, sondern wesentlich dazu beigetragen, dass Südhessen heute zu den attraktivsten Gründerzentren Deutschlands gehört. Dies zeigt sich exemplarisch etwa regelmäßig bei der jährlichen Vergabe des Hessischen Gründerpreises, bei dem Start-ups aus dem HUB31 regelmäßig zu den Preisträgern zählen.“

Sprungbrett für Start-ups und Gründer

Matthias Martiné, Präsident der IHK Darmstadt, sagt: „Das HUB31 ist unbestritten eine Erfolgsgeschichte und längst auch ein wesentlicher Pfeiler des Gründer-Ökosystems in und um Darmstadt. Das drückt sich nicht nur in der Zahl von 111 Gründern und Start-ups aus, die sich seit der Gründung im HUB31 eingemietet und von den hervorragenden Bedingungen profitiert haben. Es sind die Nähe zu starken Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft sowie der direkte Zugang zu Laboren vor Ort, die das HUB31 gegenüber anderen Gründerzentren herausheben.“

Plastisch greifbar wird das mit einem Blick auf die Start-ups, die mit dem HUB31 gewachsen sind wie IT-Seal, IoT Venture, Energy Robotics oder PipePredict. „Sie und viele mehr sind eindrucksvolle Beispiele, die nicht nur das HUB31 und die Philosophie dahinter repräsentieren, sondern auch unsere ganze Region mit ihrer weltweit anerkannten Ingenieurs-Exzellenz in Technik und Software“, ergänzt Matthias Martiné.

Das Erfolgsrezept des Technologie- und Gründerzentrums erklären die beiden Geschäftsführer Laura Abascal und Prof. Dr. Klaus-Michael Ahrend so: „Die Gründerinnen und Gründer schätzen sehr, dass wir ihnen viele Vorteile bieten, die bei ihrer Entwicklung helfen. Angefangen von intensiver Beratung über viele Möglichkeiten des Netzwerkens bis hin zu informellen Gesprächen im Loungebereich. Wer zu uns kommt, schätzt die individuelle Betreuung in einem anregenden Umfeld.“ Das HUB31 bietet Treffpunkte, an denen die kreativen Köpfe gemeinsam innovative Ideen entwickeln und Kooperationen schmieden können. Mit den regelmäßig angebotenen Fachinformationen, Finanzierungs-Pitches, Sprechtagen, Workshops und Diskussionsrunden zu aktuellen Themen wird eine starke Teamkultur in der hiesigen Gründerszene aufgebaut und gepflegt. Einen bedeutenden Mehrwert bieten vielen Jungunternehmern auch die im HUB31 durch den strategischen Partner LAB3 e. V. betriebenen Labore und Werkstätten mit Metall- und Holzbearbeitungsmaschinen, Wasser- und Laserschneidgeräten, 3D-Druckern und die Schweißwerkstatt. Dadurch können Prototypen ohne großen Aufwand in Kleinserien entwickelt werden.

Da überrascht nicht, dass das HUB31 seit 2020 komplett ausgelastet ist. 47 Gründer und Start-ups haben sich derzeit im Westen Darmstadts eingemietet. Doch die bisherige Fläche von 4.700 Quadratmetern stößt längst an ihre Grenzen. „Daher freuen wir uns, diese Erfolgsgeschichte nun mit einer Erweiterung der Fläche um rund 1.300 Quadratmeter fortzuschreiben“, sagt IHK-Präsident Matthias Martiné. Meetingräume, 23 Büros sowie mehr Platz für Werkstätten und Labore werden durch die Erweiterung geschaffen.

Über das HUB31

Das Technologie- und Gründerzentrum HUB31 ist ein gemeinsames Projekt der IHK Darmstadt und der Wissenschaftsstadt Darmstadt. Es versteht sich als zentraler Teil der Digitalstadt. Eröffnet wurde das Zentrum in der Darmstädter Hilpertstraße 31 im Dezember 2017. Zielgruppe sind innovative Gründer aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Vorgründerteams. Das HUB31 bietet technologieorientierten Start-ups und Freelancern Platz für vollausgestattete Büros sowie Coworking-Flächen. Gemeinsam mit Partnern und Sponsoren wurden zusätzlich Flächen für die intensivere Betreuung von jungen und neu gegründeten Start-ups geschaffen. Das Technologie- und Gründerzentrum Darmstadt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung gefördert.

Web: https://hub31.de

Quelle: IHK Darmstadt Rhein Main Neckar