International Winter University an der Hochschule Darmstadt

30 Studierende aus acht Nationen kommen zur International Winter University (IWU) an die Hochschule Darmstadt (h_da). Vom 29. Dezember 2022 bis zum 14. Januar 2023 beteiligen sie sich an wissenschaftlichen Seminaren und Exkursionen und lernen die deutsche Studienkultur und Hessen als Bundesland kennen. Durchgeführt wird die IWU vom Fachbereich Wirtschaft. Das International Office betreut die Gäste und organisiert ein umfangreiches Freizeit- und Kulturangebot. Die IWU ist Teil des Programms „Hessen International Winter Universities“ (Hessen:IWU) und wird gefördert vom Hessischen Wissenschaftsministerium.

Die Teilnehmenden der diesjährigen International Winter University stammen aus Brasilien, Großbritannien, Indonesien, Mexiko, der Schweiz, Südkorea, Taiwan und den Vereinigten Staaten. Bereits ab Mitte Dezember besuchen sie Online-Einführungen zu den wissenschaftlichen Seminaren am Campus. Direkt nach ihrer Ankunft in Darmstadt lernen sich die Studierenden dann in interkulturellen Trainings persönlich kennen und feiern gemeinsam mit Studierenden der h_da Silvester. In der ersten Januarwoche beginnt schließlich das Programm an der Hochschule Darmstadt.

Die Studierenden können hier zwischen zwei Seminaren wählen: Unter der akademischen Leitung von Prof. Dr. Matthias Neu vom Fachbereich Wirtschaft geht es im Seminar „International Marketing & Sales“ um internationale Aspekte der Marktforschung und des Produkt- und Vertriebsmanagements. Auf dem Programm steht unter anderem ein Besuch bei der Lufthansa.

Die Expertinnen und Experten aus dem Studiengang Logistikmanagement nehmen in ihrem wissenschaftlichen Seminar zusammen mit dem Fraunhofer IESE Kaiserslautern nachhaltige Lieferketten in den Blick. Themen sind zum Beispiel die CO2-neutrale Logistik und klimafreundliche Lieferkonzepte. Exkursionen führen unter anderem ins DHL Innovation Center.

Zum Rahmenprogramm der International Winter University gehören Ausflüge und Freizeitaktivitäten in Darmstadt und Region. Zudem belegen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Deutschkurse, die vom Sprachenzentrum der Hochschule Darmstadt durchgeführt werden. Studierende der h_da profitieren von der IWU, da sie wiederum Austauschplätze in den hessischen Landesprogrammen mit den Universitäten in Massachusetts, Queensland und Wisconsin erhalten.

Weitere Informationen zur International Winter University an der Hochschule Darmstadt finden sich unter: https://wup.h-da.de/

Quelle: Hochschule Darmstadt