Katja Behrens zum 80. Geburtstag – Ein Abend mit Peter Benz und Johannes Breckner

Mit einer gemeinsamen Veranstaltung des Darmstädter Literaturhauses und der Galerie Netuschil, die am Montag, 12. Dezember 2022 um 19 Uhr in den Räumen der Galerie Netuschil stattfindet, ehren Peter Benz und Johannes Breckner mit Vortrag und Lesung die große Darmstädter Autorin.

Katja Behrens, 1942 in Berlin geboren, war bereits ab 1960, als kaum 20 Jährige, als Übersetzerin, unter anderen für Henry Miller und William S. Burroughs, tätig. Nach einer Zeit in Israel, 1968 bis 1970, arbeitete sie als Verlagslektorin und etablierte sich 1978 als freie Schriftstellerin in Darmstadt! Nicht nur als PEN Club Mitglied war sie ihr Leben lang eine engagierte Autorin.

Katja Behrens erhielt zahlreiche Auszeichnungen und Stipendien. Die Liste ihrer Bücher ist lang: „Die weiße Frau“ und „Die dreizehnte Fee“, ebenso der „Roman von einem Feld“ und viele andere mehr waren vielbeachtete Publikationen, in denen sie über die Gleichberechtigung der Frau in der gesellschaftlichen Gegenwart schrieb und jüdische Schicksale reflektierte. Sie schrieb über den Moses Mendelsohn und Helen Keller und über „Romantikerinnen und ihre Lebensgeschichten“ und gab deren Werke heraus! „Alles aus Liebe, sonst geht die Welt unter“ war der Titel ihrer Romantiker-Anthologie, und dieses Wort könnte auch über dem Leben von Katja Behrens stehen.

Am 9. März 2021 starb Katja Behrens an den Folgen eines Schlaganfalls. Oberbürgermeister Jochen Partsch würdigte die Autorin: „Darmstadt und die Welt verlieren eine starke, eine interessante, eine fantasievolle Stimme – sie wird uns allen fehlen.“

Johannes Breckner, langjähriger Kulturchef des Darmstädter Echos, wird durch den Abend führen und gemeinsam mit Peter Benz, dem ehemaligen Oberbürgermeister und großen Literaturkenner, Texte aus den Werken von Katja Behrens vorstellen und einen erneuten Blick auf ihr literarisches Schaffen werfen.

Das Literaturhaus und die Galerie Netuschil,Schleiermacherstr. 8, 64283 Darmstadt, laden sehr herzlich zu diesem Abend ein. Es wird um Anmeldung gebeten und es gelten die aktuellen Corona-Maßnahmen. Eintritt Euro 6,-/8,-

Quelle: Galerie Netuschil