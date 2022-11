Wie Menschen mit Tieren umgehen: Öffentliche Ringvorlesung an der h_da

Teilen

Aktuelle Herausforderungen des gesellschaftlichen und menschlichen Umgangs mit Tieren thematisiert die öffentliche Ringvorlesung „Tier-Mensch-Verhältnis“ an der Hochschule Darmstadt (h_da). Fachleute aus ganz Deutschland referieren zu ihrer wissenschaftlichen oder berufspraktischen Perspektive auf das Thema. Die Vorträge finden statt am Campus Haardtring der h_da (Haardtring 100, 64295 Darmstadt, Gebäude A10, Raum 00.06), immer donnerstags um 14.15 Uhr.

Am Donnerstag, 08.12.2022, stehen „Philosophische Perspektiven auf Freundschaft und Arbeit in Mensch-Tier-Beziehungen“ im Blickpunkt. Referentin ist Dr. Susanne Hiekel vom Institut für Philosophie an der Universität Duisburg-Essen.

„Ein Rückkehrer im Spannungsfeld von Natur und Kultur: Das Problem Wolf“ thematisiert am Donnerstag, 12.01.2023, Dr. Dirk Wewers, er ist Kurator und Zooinspektor im Tierpark Nordhorn.

Zum „Mensch-Tier-Verhältnis im Tier- und Artenschutz“ spricht am Donnerstag, 26.01.2023, Prof. Dr. Peter Kappeler vom Deutschen Primatenzentrum in Göttingen, Leiter der Abteilung Verhaltensökologie und Soziobiologie.

Hintergrund zur Ringvorlesung

Veranstaltet wird die Ringvorlesung „Tier-Mensch-Verhältnis“ von Prof. Dr. Nicola Erny und Dr. Matthias Herrgen. Sie beschäftigen sich am Fachbereich Gesellschaftswissenschaften der Hochschule Darmstadt mit Aspekten der Tierethik.

Die Ringvorlesung ist eingebettet in das Begleitstudium Sozial- und Kulturwissenschaften, das fester Bestandteil eines Studiums an der h_da ist. Studierende erweitern hier ihren Horizont über das eigene Studienfach hinaus und lernen, im späteren beruflichen und gesellschaftlichen Leben verantwortlich zu denken und zu handeln. Die Hochschule Darmstadt öffnet die Ringvorlesung gezielt auch für Interessierte aus Darmstadt und Region.

Mehr zum Thema Tierethik an der h_da in unserem Wissenschaftsmagazin impact: https://impact.h-da.de/tierethik

Quelle: Hochschule Darmstadt