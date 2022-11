HEAG mobilo berät auf dem Johannesmarkt zu Mobilität – Über 30 Wochenmarkt-Besuche in 2022

Teilen

Zum letzten Mal in diesem Jahr ist das Infoteam der HEAG mobilo am Donnerstag (1. Dezember 2022) auf einem Wochenmarkt anzutreffen. Die Mitarbeiter*innen des Verkehrsunternehmens beraten von 14 bis 18 Uhr auf dem Johannesplatz zu Mobilitätsthemen und stehen für Fragen zur Verfügung.

Über 30 Mal war das Infoteam in diesem Jahr auf Wochenmärkten in Kranichstein, Bessungen und dem Johannesviertel vertreten. In über 1.000 Gesprächen mit Anwohner*innen, Wochenmarktgästen und Interessierten ging es zum Beispiel um die Nutzung des HeinerLiners, Ersatzverkehre oder das 9-Euro-Ticket und andere Fahrkarten. Viele Fragen rund um die Mobilität im Quartier und in Darmstadt allgemein konnten so direkt vor Ort beantwortet werden. Der nächste Wochenmarktbesuch findet dann am 18. Januar 2023 im K6 in der Anna-Beyer-Straße in Kranichstein statt.

Quelle: HEAG mobilo GmbH