Zwischenbilanz: 404 Verkehrsteilnehmende haben seit 1. September das neue Klimaticket erhalten

Das Umweltdezernat der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat jetzt eine Zwischenbilanz des neuen „Klimatickets“ gezogen, das zum 1. September 2022 eingeführt worden war. Anfang des Jahres 2022 hatte der Magistrat die Etablierung eines Klimatickets für Neubürgerinnen und Neubürger sowie für Darmstädterinnen und Darmstädter beschlossen, die nachweislich einen auf sich angemeldeten Pkw abmelden und keinen neuen Pkw anmelden.

Knapp zweieinhalb Monate nach dem Start des Klimatickets zieht Mobilitätsdezernent Michael Kolmer ein erstes Resümee zum Klimaticket: „Insgesamt wurden zwischen dem 1. September und dem 17. November 404 Klimatickets herausgegeben. Davon gehen 86 auf Pkw-Abmeldungen zurück, der Rest auf Zuzüge nach Darmstadt. Da die Coupons für Neubürgerinnen und Neubürger innerhalb von 60 Tagen im Kundenzentrum der HEAG mobilo am Luisenplatz eingelöst werden können und eventuell noch nicht alle, die im Geltungszeitraum ihren Pkw abgemeldet haben und weiterhin in Darmstadt leben, beim Mobilitätsamt ihren Anspruch auf einen Coupon geltend gemacht haben, gehen wir davon aus, dass die Zahlen für den jetzt betrachteten Zeitraum noch steigen werden“. Die Anzahl der Neuzugezogenen im September betrug 1393, im Oktober 1788.

„Der Kampf gegen den Klimawandel wird in den Städten gewonnen“, betont Kolmer. Klimagerechtes Handeln verfolge Darmstadt heute bereits in zahlreichen Bereichen, etwa mit der Umstellung auf Elektrofahrzeuge in den städtischen Fuhrparks und bei HEAG mobilo, dem umfangreichen Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur und dem Ausbau des ÖPNV.

Das Klimaticket ist im RMV-Tarifgebiet 4000 gültig. Neubürgerinnen und Neubürger erhalten bei ihrer Anmeldung im Bürger- und Ordnungsamt einen Coupon für das Klimaticket, der innerhalb von 60 Tagen im Kundenzentrum der HEAG mobilo (Luisenplatz 6) eingelöst werden kann. Ebenso können Darmstädter Bürgerinnen und Bürger, die nachweislich dauerhaft auf ihr Kfz verzichten, nach Vorlage ihrer Kfz-Abmeldebescheinigung oder des Kfz-Verkaufsvertrages beim Mobilitätsamt der Wissenschaftsstadt Darmstadt einen Coupon für das Klimaticket beantragen.

Um den Effekt des Klimatickets zu erfassen, wird in Kooperation mit dem RMV bis 31. August 2023 eine Online-Befragung durchgeführt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden attraktive Preise verlost.

Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten der Wissenschaftsstadt Darmstadt unter: http://www.darmstadt.de/klimaticket

Hintergrund

Die Stadtverordnetenversammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat 2019 den Antrag „Höchste Priorität für Klimaschutz – Weltklima in Not – Darmstadt handelt“ beschlossen. Damit verfolgt die Stadt das sehr ambitionierte und weitreichende Ziel, bis 2035 Darmstadts Klimaneutralität zu erreichen. Dieses Ziel spiegelt sich in einer Vielzahl von Maßnahmen wider, zu denen das Klimaticket gehört.

Bild: HEAG mobilo GmbH

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt