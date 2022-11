Secondhand-Kaufhaus KA-GEL übergibt Spielzeugspenden an die Darmstädter Kinderkliniken Prinzessin Margaret

Teilen

Anfang August hatte der EAD in seiner Aufgabe als Träger des „KA-GEL“ die Spendenaktion ins Leben gerufen und die Darmstädterinnen und Darmstädter um Mithilfe gebeten. Stadtkämmerer André Schellenberg bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für ihre Unterstützung: „Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Menschen an der Aktion beteiligt haben und wir rund 300 Spielzeuge für die Kinder in den Kinderkliniken Prinzessin Margaret erhalten haben. Zudem werden mit der Spendensammlung Ressourcen geschont, die für die Produktion von Neuware nötig geworden wäre.“

„Das ist auch für die Familien und Kinder eine gute Möglichkeit, so können Spielsachen, die keinen Anklang mehr finden, eine zweite Chance gegeben, Abfall vermieden und anderen Kindern eine Freude gemacht werden. Eine Aktion, von der alle profitieren“, erklärte EAD-Betriebsleiterin Sabine Kleindiek anlässlich der Übergabe.

Der Klinik ist es durch die Spenden nun möglich, das während der Pandemie geschlossene Spielzimmer wiederzueröffnen und die Stationszimmer für die Kinder regelmäßig mit Spielsachen auszustatten. Da die kleinen Patientinnen und Patienten liebgewonnene Spielsachen auch gerne mit nach Hause nehmen, ist der Bedarf hier hoch.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt