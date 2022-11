„Mr. Pepper’s by Whiskykoch“ wird mit dem „Kauf Lokal“-Award ausgezeichnet

Teilen

Die Neuauflage der Mitmach-Aktion „Deutschland sucht den Lieblingsladen“ geht mit einer Rekordbeteiligung zu Ende. Bis zum 13.10.2022 konnten Shoppingfans aus ganz Deutschland für ihren Lieblingsladen online abstimmen. Jetzt stehen die Sieger fest, die am 18.11.2022 mit dem „Kauf Lokal“-Award zum „Kundenliebling 2022“ gekürt werden.

Der Erfolg der bundesweiten Aktion zeigt sich insbesondere an der großen Beteiligung der Händler selbst. Von originellen Social-Media-Postings über persönliche Videobotschaften bis hin zu „Voting-Stationen“ im Laden vor Ort – viele lokale Händler sind aktiv und kreativ geworden, um möglichst viele Stimmen für ihren Laden zu sammeln. Nicht zuletzt deshalb zeichnete sich ein spannendes Rennen um die begehrte Auszeichnung ab.

Bei den Gewinnern der Aktion – pro Bundesland einer – handelt es sich um 16 stationäre Geschäfte unterschiedlicher Art und Größe. Sie haben in den vergangenen Wochen die meisten Kunden, Fans und Follower aktiviert und sich im großem Online-Voting mit den meisten Stimmen gegen alle anderen Nominierten für den „Kundenliebling 2022“ durchgesetzt. Damit dürfen sie sich mit Recht und Stolz zum Kreis der beliebtesten Shoppinglocations in Deutschland zählen.

Award-Übergabe am 18. November 2022

Die Vergabe der Awards erfolgt in vielen Bundesländern persönlich durch einen Repräsentanten der Aktion am „Kauf Lokal“-Tag, dem 18. November 2022. Damit soll die Aufmerksamkeit für den regionalen, stationären Handel und die Menschen dahinter gesteigert werden.

Neu in diesem Jahr: Sonderkategorie „Nachbarschaftsliebling 2022“

Neben der Auszeichnung „Kundenliebling 2022“ gibt es in diesem Jahr zum ersten Mal eine Sonderkategorie, den „Nachbarschaftsliebling 2022“. Dieser wird in Kooperation mit nebenan.de – Deutschlands größtem Nachbarschaftsnetzwerk – ebenfalls am 18.11.2022 vergeben. Unter dem Motto „lokale Ladenvielfalt“ konnten Kunden und Fans in den Sommermonaten ihre liebsten Geschäfte und Services unterstützen und ihnen Empfehlungs-Herzen geben. Die Gewerbe mit den meisten Empfehlungs-Herzen wurden automatisch für die Sonderkategorie nominiert und standen im großen Online-Voting zur Wahl. „Mr. Pepper’s by Whiskykoch“ aus Darmstadt hat im Voting die meisten Stimmen erhalten und wird am 18.11.2022 mit dem „Kauf Lokal“-Award zum „Nachbarschaftsliebling 2022“ ausgezeichnet. Die Vergabe des Awards erfolgt durch Jochen Partsch – Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt am „Kauf Lokal“-Tag um 15:00 Uhr vor Ort (Weinbergstraße 2, 64285 Darmstadt).

Die Kampagne: Starke Partner mit starker Botschaft

Die Kampagne „Deutschland KAUF LOKAL“ wurde 2020 ins Leben gerufen, um das öffentliche Bewusstsein für die Bedeutung des lokalen Einzelhandels zu stärken. Die Initiatoren von „Deutschland KAUF LOKAL“ sind Frank Schuffelen, Vorsitzender des Vorstands der ANWR Group, Miguel Müllenbach, Vorsitzender der Geschäftsführung bei GALERIA Karstadt Kaufhof und Dr. Thomas M. Fischer, Beiratsvorsitzender der brandcom Group.

Die Kernbotschaft der Kampagne ist so einfach wie essentiell: Jeder Einzelne kann mit seinem Einkaufsverhalten einen Beitrag dazu leisten, das „Aussterben“ der Innenstädte zu stoppen.

Die Kampagne bietet all denjenigen eine Plattform, die den stationären Handel stärken und damit die Lebendigkeit der Innenstädte und Ortskerne langfristig erhalten wollen. Seit dem Start der Kampagne in 2020 haben sich viele weitere Partner und Unterstützer angeschlossen und begleiten auch die diesjährige Mitmach-Aktion.

www.deutschland-kauf-lokal.de

Quelle: SIC Communication