Junge Menschen für Naturwissenschaft begeistern: Merck – TU Darmstadt Lernlabor Biologie bezieht neue Räumlichkeiten

Teilen

Das Merck – TU Darmstadt Lernlabor Biologie ist deutlich erweitert worden. Die Mitarbeitenden bezogen großzügige neue Räumlichkeiten in einem Neubau auf dem Campus Botanischer Garten, zudem wurde der bereits bestehende Laborbereich im Nachbargebäude modernisiert und vergrößert. Das neue Gebäude im Forschungsschwerpunkt „Synthetische Biologie“ wurde nun offiziell eingeweiht.

In dem neuen Bürogebäude (B2|08) verfügt das Lernlabor nun über das gesamte Erdgeschoss. Dort sind der Seminarraum des Lernlabors und dessen Leiter Dr. Guido Klees mit seinem Team sowie weitere Mitarbeitende der Fachdidaktik Biologie untergebracht. Im Obergeschoss befinden sich Büroflächen für Promovierende und Studierende der Synthetischen Biologie und ihrer Fachgebiete. Der modernisierte Laborbereich des Lernlabors Biologie liegt im benachbarten Bio-Innovationszentrum (BIZ-I, B2|05).

TU-Kanzler Manfred Efinger sagte: „Das neue Gebäude, das wir bewusst in einer Holzbauweise geplant haben, war eine sehr schwere Geburt mit vielen unliebsamen Überraschungen im Planungsablauf. Deshalb hat es etwas länger gedauert. Ich freue mich deshalb umso mehr, dass es jetzt fertig geworden ist und zukünftigen Forscherinnen und Forschern zur Verfügung steht.“

Lernlabor-Leiter Klees erklärte, das neue Gebäude verknüpfe in idealer Weise aktuelle Forschung mit Initiativen zur Gewinnung zukünftiger Forscherinnen und Forscher, indem es gleichzeitig neuen Raum schaffe für das Merck-TU Darmstadt Lernlabor der Biologie. „Mit den neuen Räumen sowie dem modernisierten Laborbereich im Nachbargebäude können wir als Merck-TU Darmstadt Lernlabor die aktuellen Forschungsthemen der Biologie in die Schulen tragen und neue Generationen von Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern für die ‚Life Sciences‘ begeistern“, sagte er. Die neuen Räumlichkeiten böten erweiterte Möglichkeiten, interessefördernde Lernumgebungen zu gestalten, wovon auch die Lehramtsausbildung und die Lehrkräftefortbildung profitieren würden.

Die Eröffnungsfeier im Seminarraum, die vom Horn-Quartett der Deutschen Philharmonie Merck künstlerisch begleitet wurde, stand ganz im Zeichen der wachsenden Bedeutung des Austausches zwischen Universitäten und Schulen. Professor Heribert Warzecha, TU-Vizepräsident für Studium und Lehre sowie Diversität, betonte: „Das Lernlabor ist nicht nur ein Lernort für Schülerinnen und Schüler, sondern auch für unsere Studierenden, die angehenden Lehrerinnen und Lehrer. Wo sonst könnten sie neue Lehrkonzepte entwickeln und direkt erproben?“

Dr. Thomas Eberle, Leiter Merck-Schulpartnerschaften, sagte: „Gemeinsam verfolgen Merck und die TU Darmstadt das große Ziel, junge begabte Menschen für Naturwissenschaften zu begeistern. In Ergänzung zum gemeinsamem Juniorlabor Chemie wurde hier dieser moderne Lernort geschaffen. Das Lernlabor Biologie ist ein tolles Beispiel, wo junge Menschen praxisnah und eigenständig arbeiten sowie neueste Techniken kennenlernen. So wollen wir gemeinsam Zukunft mitgestalten.“

Über das Lernlabor

Das Merck-TU Darmstadt Lernlabor der Biologie startete im Oktober 2016 in die Pilotphase, seit September 2018 befindet es sich in vollem Laborbetrieb. Es bietet Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, einen Einblick in moderne Forschungsmethoden und Fragestellungen zu erhalten. Damit wollen die Kooperationspartner Forschung und Bildung nachhaltig fördern und zukünftige Generationen für die Naturwissenschaften begeistern. Daneben bietet das Labor auch Angebote für Studierende des Lehramtes der Biologie an.