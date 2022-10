Kranzniederlegung auf dem Waldfriedhof: Stadtrat Paul Georg Wandrey und der polnische Generalkonsul Jakub Wawrzyniak erinnern an polnische Kriegsopfer

Gemeinsam mit dem polnischen Generalkonsul Jakub Wawrzyniak wird Stadtrat Paul Georg Wandrey – in Vertretung für Oberbürgermeister Jochen Partsch – am Montag, 31. Oktober, um 16 Uhr auf dem Darmstädter Waldfriedhof einen Kranz zum Gedenken an die polnischen Kriegsopfer niederlegen. Auf dem Waldfriedhof gibt es mehrere Gräber, in denen polnische Kriegsopfer begraben wurden.

„Unzählige Menschen haben in den beiden Weltkriegen großes Leid erlitten. Zu den Opfern dieser Kriege zählen auch polnische Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter sowie Kriegsgefangene, von denen einige in Darmstadt begraben sind. Indem wir heute an sie erinnern, erinnern wir zugleich an die Schrecken sowohl vergangener als auch gegenwärtiger Kriege. Gemeinsam wollen wir uns daher für ein friedliches Zusammenleben einsetzen“, so Wandrey.

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt kümmert sich auch um die Pflege der polnischen Kriegsgräber – die gegenseitige Pflege von Ruhestätten von Kriegstoten entspricht einem Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen vom 8. Dezember 2003. Die gegenseitige Pflege von Ruhe- und Gedenkstätten ist ein sichtbares Zeichen des Friedens und der Verständigung zwischen den Völkern.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt