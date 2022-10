„Dunkle Jahreszeit“ – Polizei gibt Präventionstipps gegen Wohnungseinbruchdiebstahl und Straftaten zum Nachteil älterer Menschen

Wenn die Polizei im Herbst von „Dunkler Jahreszeit“ spricht, dann lässt diese oft nicht lange auf sich warten. Kriminelle machen sich den Schutz der Dunkelheit zunutze, wenn es morgens später hell und abends früher dunkel wird und sehen ihre Chance gekommen, in Wohnungen und Häusern einzubrechen. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, warnt und informiert die Polizei zum Thema Einbruchschutz. Seien Sie dabei und helfen Sie aktiv mit, Ihr Eigentum zu schützen.

Die Spezialisten der Präventionsstelle des Polizeipräsidiums Südhessen bieten mit ihren Informationsständen direkt in der Region eine persönliche Beratung an. So zeigen die Experten an praktischen Beispielen, wie man sein Haus, seine Wohnung oder seinen Gewerbebetrieb wirkungsvoll gegen Einbrecher sichern kann. Daneben geben die Profis aber auch Verhaltensratschläge zu den Themen Enkeltrick, Schockanruf und Falscher Polizeibeamter sowie weiteren Betrugsmaschen mit auf den Weg.

Die Beratung der Polizei ist kostenlos und unverbindlich. Nutzen Sie die Gelegenheit, sich vor Ort zu informieren! Die Fachberater machen wie folgt Station:

Dienstag, 15.11.2022, zwischen 14.00 und 18.00 Uhr in Darmstadt, Rheinstraße 10-12, Sparkasse Darmstadt – Beratungscenter – Themenschwerpunkt: Wohnungseinbruch, Enkeltrick, Schockanruf und Falscher Polizeibeamter

Mittwoch, 01.02.2023, zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr, in Viernheim Robert-Schumann-Straße 8a, Rhein-Neckar-Zentrum Themenschwerpunkt: Wohnungseinbruch

Neben den festen Präventionsständen finden ab Anfang November auch mobile Verteilungen von Infomaterial und polizeiliche Beratung in ausgewählten Wohngebieten statt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen