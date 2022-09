Krisenstab zur Covid-19-Pandemie: Fallzahlen weiter rückläufig

Der Covid-19-Krisenstab der Wissenschaftsstadt Darmstadt hat sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 31. August 2022, weiter mit der Entwicklung des Infektionsgeschehens in der Stadt beschäftigt: „Hier setzt sich der Trend zu sinkenden Fallzahlen glücklicherweise weiter fort – im Vergleich zur Vorwoche ist nach Angaben unseres Gesundheitsamtes für die letzte Kalenderwoche ein Rückgang der Infektionen von 33 Prozent zu verzeichnen“, erläutert dazu Stadtrat Michael Kolmer, der die Sitzung in Vertretung für Oberbürgermeister Jochen Partsch leitete. „Das ist zunächst einmal weiterhin eine gute Entwicklung, wobei wir nach Ferienende natürlich die Entwicklung der nächsten Wochen aufmerksam im Blick haben werden.“

Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind für die Wissenschaftsstadt Darmstadt für Mittwoch (31.08.22) 52 laborbestätigte Fälle von Covid-19 dazugekommen, so dass kumuliert nun 58.176 laborbestätigte Fälle in Darmstadt registriert sind. Die Inzidenz liegt bei 238,7.

In den Darmstädter Kliniken ist das Infektionsgeschehen bezogen auf die stationären Fallzahlen ebenfalls weiter leicht rückläufig. Nach wie vor ist es so, dass aktuell die Mehrzahl der Menschen mit Covid und nicht wegen Covid in die Darmstädter Krankenhäuser kommt. Dies könne sich aber mit dem beginnenden Herbst und steigenden Infektionszahlen schnell wieder ändern, wie das Klinikum berichtet. Auf Normal- und Intensivstation befinden sich im Klinikum Darmstadt 40 (10), im Elisabethenstift 7 (1), im Alice-Hospital 3 (0) und in den Kinderkliniken 2 Patientinnen und Patienten mit Covid-19.

Die Lage in Pflege und Kitas ist ruhig.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt