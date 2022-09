Linien K, R: Haltestellen verlegt

Wegen Bauarbeiten in der Deutschen Telekom-Allee fahren die Buslinien K und R ab Donnerstag (01.09.) bis einschließlich 14. September 2022 eine Umleitung. Die Haltestelle „Mina-Rees-Straße“ ist in beiden Fahrtrichtungen in die Straße Am Kavallariesand auf Höhe der Stirnwegbrücke verlegt. Die Haltestelle „Hilpertstraße“ ist in Fahrtrichtung Kleyerstraße in die Hilpertstraße auf Höhe der Hausnummer 27 verlegt, in Fahrtrichtung Alfred-Messel-Weg in die Hilpertstraße auf Höhe der Hausnummer 6. Die Haltestelle „Hilpertstraße“ entfällt auf der Linie R werktags ab 20 Uhr.