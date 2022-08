Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt zum 12. Stadtteilforum Arheilgen

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt für Donnerstag, den 25. August 2022, um 18 Uhr interessierte Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Institutionen und Stadtverordnete zum zwölften Stadtteilforum Arheilgen ein. Von Seiten des Magistrats werden Oberbürgermeister Jochen Partsch, Stadtrat Michael Kolmer, Stadtkämmerer André Schellenberg sowie Stadtrat Holger Klötzner teilnehmen. Das Forum findet in Präsenz im Goldnen Löwen in Arheilgen statt. Themen sind u. a. Sachstand Sanierung Stadtteilschule und Versorgungsgrad SKB/Pakt an der Astrid-Lindgren-Schule sowie Wilhelm-Busch-Schule, Meldungen aus dem Stadtteil, Nutzungskonflikte Löwenplatz und dem Fortschritt beim Anbau des Kinder- und Jugendzentrums. Die Themen wurden in Abstimmung mit der Koordinationsrunde, in der Bürgerinnen und Bürger sowie Verwaltungsmitarbeitende gemeinsam das Forum vorbereiten, gesetzt.

Die Veranstaltung ersetzt den gewohnten Termin vom Frühjahr, der krankheitsbedingt nicht stattfinden konnte. Seit langer Zeit kann das Treffen nun wieder in Präsenz stattfinden. Oberbürgermeister Jochen Partsch dazu: „Mit dem Stadtteilforum möchten wir den Bürgerinnen und Bürgern in Arheilgen weiterhin regelmäßig die Möglichkeit geben, sich über die wichtigen Themen im Stadtteil zu informieren und sich auszutauschen. Selbstverständlich bemühen wir uns, wichtige Treffen außerhalb der Ferienzeit zu organisieren. Das war dieses Mal aber leider nicht möglich. Ich hoffe dennoch, dass die Bürgerinnen und Bürger diese Möglichkeit nutzen, um nicht nur mit dem Magistrat, sondern auch mit anderen Arheilgerinnen und Arheilgern in den direkten Dialog zu treten und sich persönlich über die Entwicklungen und Planungen im Stadtteil zu informieren.“

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt