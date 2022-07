Für Sonntag, 24. Juli 2022 laden Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Volkshochschule Darmstadt zum naturkundlichen Sonntagsspaziergang über die Rosenhöhe ein.

Treffpunkt ist um 14:30 Uhr an der Wolfskehlstraße, am Parkeingang zum Thießweg am Pförtnerhäuschen gegenüber dem Ostbahnhof. Der Eintritt ist frei.

Mehr Informationen unter Termine auf www.bund-darmstadt.de.