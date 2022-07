Meldestelle Eberstadt urlaubsbedingt geschlossen – Passausgabe weiterhin möglich

In der Zeit vom 25. bis 29. Juli 2022 ist die Meldestelle Eberstadt urlaubsbedingt geschlossen und die Bezirksverwaltung telefonisch nicht erreichbar, so dass in dieser Zeit keine weiteren Termine vereinbart werden können.

Die Ausgabe bereits fertiggestellter Ausweisdokumente ist dagegen täglich zwischen 9 und 12 Uhr möglich.