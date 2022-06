Heinerfestwanderung für Seniorinnen und Senioren

Die Wissenschaftsstadt Darmstadt lädt am 1. Juli 2022 alle Darmstädter Seniorinnen und Senioren zur traditionellen Wanderung zum Heinerfest 2022 ein. Wie in den Vorjahren, wird Oberbürgermeister Jochen Partsch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei der Wanderung begleiten. „Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause, können wir die schöne Tradition der Heinerfestwanderung endlich fortsetzen. Ich begrüße alle Wanderlustigen um 10.30 Uhr am Parkplatz des Schützenhauses, Böllenfalltorweg 10“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch. „Ich freue mich auf eine gesellige Wanderrunde mit guten Gesprächen an der frischen Luft und der Möglichkeit Themen aufzugreifen, die die Seniorinnen und Senioren beschäftigen. Noch dazu fördern wir aktiv unsere Vitalität und bleiben in Bewegung.“

Es werden wie gewöhnlich zwei Routen mit den Streckenlängen 4,5 km und 7,5 km angeboten, so dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer in ihrem eigenen Tempo mitlaufen können. Darüber hinaus wird auch in diesem Jahr wieder eine kürzere Wegstrecke für Seniorinnen und Senioren mit Rollstuhl oder Rollator ausgewiesen. Hierzu wird aus organisatorischen Gründen um eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06151 132872 gebeten.

Geplant und durchgeführt wird die Wanderung von Gisela Heidrich, Werner Heidrich und Werner Götz vom Seniorensportclub. Mitglieder der Johanniter Unfall Hilfe (JUH) und ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, sowie Mitarbeiterinnen der Servicestelle Soziales und Beratung übernehmen die Betreuung.

Am Ziel, im „Hausmanns Heiner-Biergadde“ auf dem Karolinenplatz, steht zur Stärkung ein Imbiss bereit. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt und ist kostenfrei.

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt