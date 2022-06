29. Kultursommer Südhessen 2022 – Kein Sommer ohne KUSS

Das monatelange Warten auf den Beginn der mit Liebe und Kreativität geplanten Veranstaltungen hat ein Ende: der Kultursommer Südhessen, kurz KUSS wird wieder drei Monate lang ein abwechslungsreiches Kulturprogramm in den Landkreisen Bergstraße, Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau, Offenbach, im Odenwaldkreis und in Darmstadt bieten.

Bis zum 18. September 2022 warten viele Veranstaltungen mit Theater, Artistik, Kabarett, Konzerten, Festivals, Lesungen, Ausstellungen u.v.m. auf. Und auch zahlreiche Chorveranstaltungen finden im KUSS wieder ihren Platz, konnten die Chöre doch in den letzten Jahren pandemiebedingt nur wenig ihrer Kunst präsentieren. Ein Sommer ohne all das ist dieses Jahr jedenfalls undenkbar!

Als besondere Juni-Highlights, kommen Fortuna Ehrenfeld (24.6.) und Voodoo Jürgens (25.6.) nach Lorsch, eines von van Beethovens größten Meisterwerken „Missa Solemnis“ ist am 25.6. mit einem 170 Personenstarken Chor in Dieburg zu hören und der Jazztrompeter und Bruder von Max Mutzke, Menzel Mutzke, spielt mit seiner Band in Seligenstadt (23.6.).

Ein weiterer Schwerpunkt im Programm sind Veranstaltungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Neben bekannten Festivals wie dem „Nonstock“ (05.-07.08.) und „Volk im Schloss“ (26.-28.08.) finden unter dem Titel „Junger KUSS“ Kinder- und Straßentheater, Konzerte, Workshops u. v. m. statt, welche das Publikum nicht nur zum „Konsumieren“, sondern auch zum Mitmachen einladen. Highlights sind u.a. auch das Theaterfestival „Trommer Sommer“ (04.-07.08.), Zirkusworkshops u.a. in Groß-Bieberau und verschiedene Poesie- und Literaturworkshops für Jugendliche in Erbach und Darmstadt

Die „Tage der offenen Ateliers“, die sich bereits seit 25 Jahren großer Beliebtheit erfreuen, werden von Lotto Hessen präsentiert. Am Wochenende des 17. und 18. Septembers können Kulturinteressierte südhessenweit über 80 Ateliers und Galerien kostenfrei besuchen, die Werke der Künstler*innen in Ruhe betrachten, sich mit den Kunstschaffenden vor Ort austauschen und, falls angeboten, an Workshops teilnehmen.

Zum Abschluss des Kultursommers am 17. September, um 20:00 Uhr, fließen fette Beats über in urigen Jodel oder in ein Stammeslied, das an ein afrikanisches Dorffest erinnert – der Schweizer Beatboxer und Klangkünstler Martin O. nimmt das Publikum im Hofgut Reinheim mit auf eine musikalisch-poetische Reise.

„Das ist natürlich nur ein kleiner Ausschnitt der hochkarätigen und spannenden Veranstaltungen, die der KUSS 2022 für alle Kulturfreunde bereithält“, macht der ‚KUSS‘ -Vorstandsvorsitzende und Landrat des Kreises Bergstraße, Christian Engelhardt, deutlich. „Mit der einzigartigen Angebotspalette schafft es der Kultursommer Südhessen die Menschen unserer Region zu verbinden und lockt zudem Bürgerinnen und Bürger aus den Nachbarkreisen an. Der Kultursommer steht für das Lebensgefühl Südhessens.

Er verbindet Leichtigkeit und Tiefe, Hochkultur und Comedy, Klosterkonzerte mit einem Rock-Festival. Er verkörpert also Tradition, Zeitgeist, Vielfalt und Kreativität“, betont Engelhardt. „Genau das macht den KUSS und sein Konzept so einmalig!“

Regierungspräsidentin Brigitte Lindscheid dankte allen Beteiligten für deren Engagement und schloss hier neben den Veranstaltern und Förderern auch die Künstler und Organisatoren mit ein. „Ich freue mich sehr, dass der Kultursommer Südhessen in diesem Jahr wieder in der gewohnten Form stattfinden kann. Dem neuen KUSS-Vorsitzenden, Landrat Christian Engelhardt, wünsche ich viele tolle Veranstaltungen mit jeder Menge interessiertem Publikum. Durch unsere enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit seiner Geschäftsführerin weiß ich, dass die Weichen für einen spannenden, künstlerisch wieder sehr breit aufgestellten KUSS 2022 gestellt sind.“

Den Veranstaltungskalender gibt es dieses Jahr nur auf Webseite unter www.kultursommer-suedhessen.de. Änderungen am Programm sind vorbehalten.

Quelle: Kultursommer Südhessen e.V.