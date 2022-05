Quartiersworkshop „Mobilität“ in der Postsiedlung

Am Mittwoch, 18. Mai 2022, findet von 18 bis 21 Uhr in den Räumen der Evangelischen Andreasgemeinde (Paul-Wagner-Straße 70) ein Workshop zum Thema Mobilität statt. Der Workshop ist Teil des Förderprojekts „QuartierMobil 2“, in dessen Rahmen Vertreterinnen und Vertreter der Wissenschaftsstadt Darmstadt mit Bürgerinnen und Bürgern aus vier ausgewählten Quartieren sprechen werden. Den Auftakt bildet die zwischen der Bessunger Straße, dem Donnersbergring, der Rüdesheimer Straße und dem Haardtring gelegene Postsiedlung. Dazu sind alle Bewohnerinnen und Bewohner der Postsiedlung eingeladen.

„Wir möchten mit den Bürgerinnen und Bürgern über die Themen Autoverkehr, Parken, Radfahren und zu Fuß gehen sprechen. Dabei sollen geeignete Verbesserungsvorschläge diskutiert und entsprechende Verbesserungsmaßnahmen entwickelt werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner laden wir ein, sich mit ihren Ideen und Vorstellungen einzubringen, um so das Quartier mitzugestalten, in dem sie leben“, betont Mobilitätsdezernent Michael Kolmer.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich bis zum 18. Mai 2022, 12 Uhr unter folgender E-Mail-Adresse anmelden: quartiermobil [at] darmstadt [dot] de.