Nach schwerem Verkehrsunfall am Jagdschloss Kranichstein – 24-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Nach einem schweren Verkehrsunfall am frühen Morgen des 20. März 2022 auf der Landesstraße 3097 (Kranichsteiner Straße), in Höhe des Jagdschlosses Kranichstein (wir haben berichtet), ist der damals schwer verletzte 24-jährige Fahrer aus Rödermark am 8. April 2022 nun seinen bei dem Unfall erlittenen schweren Verletzungen erlegen.

Der Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Er und sein 21 Jahre Beifahrer aus Ober-Ramstadt wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen