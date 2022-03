Benefizkonzert für die Ukraine in der Orangerie

Das Musikinstitut Stringsfactory veranstaltet in Zusammenarbeit mit befreundeten Musikern und der Stadt Darmstadt am 19.03.2022 ein Benefizkonzert für die Kriegsopfer der Ukraine

Angesichts der aktuellen politischen Lage fragen wir uns alle, wie wir den Menschen, die durch den Krieg in höchste Not und Bedrängnis geraten, helfen können. Die Leiter des Instituts, Elena und Luis Martinez- Eisenberg, selbst verbunden mit Freunden und Familie in Ukraine sowie Russland sind persönlich tief betroffen und verurteilen den Krieg entschieden. Zugunsten der notleidenden ukrainischen Bevölkerung wurde deshalb in knapper Zeit ein großes Benefizkonzert in der Orangerie auf die Beine gestellt. Dabei werden sie von befreundeten Musikern sowie der Wissenschaftsstadt Darmstadt unterstützt. „Wir alle möchten helfen und unser Möglichstes tun!“

Das Konzert der „Stringsfactory Musikinstitut für Streichinstrumente & Friends“ findet am 19.03.2022 um 17 Uhr in der Orangerie statt. Alle Musiker treten unentgeltlich auf, der komplette Erlös des Konzertes geht an das von der Stadt organisierte Spendenkonto: “Hilfe für Ushgorod und Geflüchtete“. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 10,- Euro, für Kinder 5,- Euro. Zusätzliche Spenden sind erbeten. Eine Voranmeldung unter benefiz [at] stringsfactory [dot] de sowie Abendkasse sind möglich. Das Konzert ist bestuhlt und findet unter 3G Bedingungen statt.