Mutmaßlich alkoholisierter und unter Drogen stehender Mann löst Polizeieinsatz aus – Zwei Polizeibeamte bei vorläufiger Festnahme leicht verletzt – Ermittlungen eingeleitet

Aus noch nicht bekannten Gründen ist ein 33-jähriger Mann am Mittwoch (08.12.21) gegenüber Passantinnen im Herrngarten handgreiflich geworden.

Zeugen hatten gegen 15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem der offenbar alkoholisierte und unter dem Einfluß von Drogen stehende Darmstädter an zwei Frauen herantrat, eine der beiden unvermittelt am Arm packte und versuchte ihr in das Gesicht zu greifen.

Als ein beherzter Zeuge zu Hilfe eilte, wurde er von dem außer Rand und Band Geratenen in das Gesicht geschlagen.

Sofort hinzueilende Streifen des 1.Polizeireviers lokalisierten den von den Zeugen Beschriebenen noch in Tatortnähe und nahmen ihn im Bereich der Bismarckstraße vorläufig fest. Dabei leistete der Darmstädter erheblichen Widerstand und verletzte zwei Beamten leicht.

Wie sich herausstellte, war der 33-Jährige bereits im Vorfeld, wenige Minuten zuvor, in der Bad Nauheimer Straße randalierend aufgefallen. Der Grund seines Handelns ist derzeit noch unklar.

Der Festgenommene wurde ins Gewahrsam der Polizei gebracht. Er wird sich nun unter anderem wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten müssen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen