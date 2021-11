Griesheim: Tote Person bei Brand eines Mehrfamilienhauses

Am Sonntagnachmittag (28.11.21) kam es in Griesheim zum Brand in einem von insgesamt acht Personen bewohnten Mehrfamilienhaus.

Anwohner meldeten um 17.40 Uhr Flammen und Rauch aus einer Wohnung im ersten Obergeschoss des zweistöckigen Gebäudes in der Schöneweibergasse.

Im Zuge der Löscharbeiten wurde durch Rettungskräfte eine tote Person in der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um ein dort lebendes, 13-jähriges Mädchen.

Der 42-jährige Vater des Mädchens zog sich erhebliche Brandverletzungen zu. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht. Ebenfalls schwer verletzt wurde die 61-jährige Großmutter des Mädchens. Ein 49-jähriger Mann erlitt durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen. Weitere Bewohner wurden nicht verletzt.

Das Gebäude ist durch den Brand unbewohnbar geworden. Der Sachschaden wird vermutlich mehrere hunderttausend Euro betragen. Der Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidium Südhessen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Das Haus konnte noch nicht betreten werden. Derzeit liegen noch keine gesicherten Erkenntnisse zur Brandursache vor.

Erste Hinweise deuten auf eine Fehlbedienung beim Umgang mit einer Gasflasche und somit auf einen tragischen Unglücksfall hin.

Eingesetzt waren, die Berufsfeuerwehr Darmstadt, die freiwilligen Feuerwehren aus Griesheim, Pfungstadt, Babenhausen und Riedstadt OT Wolfskehlen, mit mehr als 80 Einsatzkräften, ca. 30 Rettungs- und Versorgungskräfte, das THW und der Psychosoziale Versorgungsdienst, sowie mehrere Streifen der Polizeidirektion Darmstadt-Dieburg. Alle beteiligten Einsatzkräfte wurden nicht nur durch alarmierte Versorgungseinheiten, sondern auch durch Anwohner mit frischen Backwaren und Sandwiches, Obst und warmen Getränken versorgt.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen