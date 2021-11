Irena Brežná erhält Kesten-Preis des deutschen PEN in Darmstadt

Der diesjährige Hermann Kesten-Preis geht an die Autorin Irena Brežná. Die Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert. Die Schriftstellerin Barbara Krohn hält die Laudatio. Neben der aktuellen Kesten-Preisträgerin werden Günter Wallraff (Hermann Kesten-Preisträger 2020) sowie die Chefredakteurin Lina Attalah mit ihrer ägyptischen Online-Zeitung „Mada Masr“ (Hermann Kesten-Förderpreis 2020) geehrt. Die Laudatio auf Günter Wallraff übernimmt der Grünen-Politiker Cem Özdemir. Der Journalist David Kampmann würdigt Lina Attalah. Durch den Abend führt der Publizist und Philosoph Michel Friedman. Die Verleihung der Preise findet am 18. November 2021, um 18.30 Uhr, (Einlass: 18 Uhr) in den Kammerspielen des Staatstheaters Darmstadt statt.

Mit:

– Irena Brežná, Hermann Kesten-Preisträgerin 2021

– Barbara Krohn, Mitglied des PEN-Zentrums Deutschland

– Günter Wallraff, Hermann Kesten-Preisträger 2020

– Cem Özdemir, Mitglied des Deutschen Bundestages, Vorsitzender des Ausschusses für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie stellv. Mitglied im Auswärtigen Ausschuss

– Lina Attalah, Hermann Kesten-Förderpreisträgerin 2020

– Ayse Asar, Staatssekretärin des Hessischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst

– Jochen Partsch, Oberbürgermeister der Wissenschaftsstadt Darmstadt

– Karsten Wiegand, Intendant des Staatstheaters Darmstadt

– David Kampmann, Journalist (Jordan Times)

– Deniz Yücel, Präsident des PEN-Zentrums Deutschland

Moderation: Publizist und Philosoph Michel Friedman

Musik: Wiltrud Veit (Klavier) und Michael Veit (Violoncello)

Quelle: Staatstheater Darmstadt