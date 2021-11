Die Region ist einfach schön: Ökomodell-Region Süd startet Foto-Wettbewerb

Südhessen ist einfach schön, unsere Region ist vielfältig und reizvoll. Der herbstliche Acker, der perfekte Sonnenuntergang, ein besonderes Detail oder einfach nur ein toller Blick auf die Landschaft und Landwirtschaft. Jetzt sucht die Ökomodell-Region Süd jene Menschen mit dem besonderen Blick, die die Land(wirt)schaft perfekt ins Bild setzen. Dazu wird erstmals ein Fotowettbewerb ausgelobt.

Mitmachen lohnt sich, versichert das Projektteam der Ökomodell-Region Süd. Für das Gewinnerbild erhält die/der Fotograf*in eine Überraschungsbox mit regionalen Bio-Produkten und eine Veröffentlichung des Bildes auf der Homepage Suedhessen-isst-bio.de. Im dortigen Fotoslider sollen so im Laufe der nächsten Jahre immer neue Gewinnerbilder aus der Ökomodell-Region Süd allen Besucher*innen zeigen, wie schön und abwechslungsreich die Region ist und wo unsere köstlichen Lebensmittel herkommen. Einsendeschluss ist der 15. November 2021.

Mehr Details zum Wettbewerb, den zeitlichen Abläufen und den Teilnahmebedingungen gibt es auf https://suedhessen-isst-bio.de/. Fragen können per Mail (suedhessen-isst-bio [at] ladadi [dot] de), telefonisch (06151/881-1572 ) oder über Facebook/Instagram gestellt werden.

Die Ökomodell-Regionen sind Teil des hessischen Ökoaktionsplans. Sie vernetzen Landwirt*innen, Handel und Verbraucher*innen und engagieren sich in Zusammenarbeit mit regionalen Erzeuger*innen und Verarbeiter*innen für eine bessere Vermarktung von biologischen und regionalen Produkten sowie die Schärfung des Bewusstseins für regional erzeugte Lebensmittel beim Verbraucher. Ziel ist es, regionale Wertschöpfungsketten zu etablieren, Klimaanpassung vor Ort und die regionale Vermarktung zu fördern. In der Ökomodell-Region Süd engagieren sich Projektgruppen, eine davon ist die Gruppe „Plattform Bio“, die die Webseite Südhessen-isst-bio ins Leben gerufen hat. Die Projekt-Plattform richtet sich an Konsument*innen, Erzeuger*innen und interessierte Akteur*innen der Region, sie bietet neben einem digitalen Marktplatz, einer Pinnwand und Veranstaltungstipps auch zahlreiche Gesichter und Geschichten rund um die Region in Wort und Bild.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg