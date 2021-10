Kellerbrand in Mehrfamilienhaus in Arheilgen ruft Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan

Am Samstagabend (30.10.21) kam es in einem Mehrfamilienhaus in Darmstadt, Ortsteil Arheilgen, zu einem Kellerbrand. Ein Hausbewohner des in der Ortsmitte gelegenen Hauses hatte die Rauchentwicklung bemerkt und um 21:35 Uhr über Notruf der Zentralen Leitstelle Darmstadt mitgeteilt. Alle Bewohner des Hauses konnte das Gebäude unverletzt verlassen. Die eingesetzte Berufsfeuerwehr Darmstadt und die Freiwillige Feuerwehr Arheilgen waren mit insgesamt 25 Einsatzkräfte vor Ort und konnten den Brand zügig löschen. Vorsorglich wurden zwei Rettungswagen bereitgestellt. Gebrannt hatte Trockner in der Waschküche im Kellergeschoss. Durch den Brand wurde auch die elektrische Installation in Mitleidenschaft gezogen, sodass das Haus zunächst stromlos bleiben muss. Die elf Bewohner werden teils untergebracht, teils kommen sie bei Angehörigen oder Freunden unter oder wollen trotz fehlender Stromversorgung zunächst in ihr Wohnung verbleiben. Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit unbekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen