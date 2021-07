Inzidenz weiterhin unter 35

Da die Wissenschaftsstadt Darmstadt am Donnerstag, 29. Juli 2021, den fünften Tag in Folge unter einer Inzidenz von 35 liegt, tritt die am 24. Juli erlassene Allgemeinverfügung der Stadt, die das aktuelle Eskalationskonzept des Landes Hessen auf kommunaler Ebene rechtlich umsetzt, am Freitag, 30. Juli 2021, 0 Uhr automatisch außer Kraft. Es gelten dann zunächst die im Eskalationskonzept vorgesehen Basis-Maßnahmen, nachzulesen auf:

https://www.darmstadt.de/leben-in-darmstadt/gesundheit/informationen-zum-corona-virus oder

https://soziales.hessen.de/sites/default/files/media/2021-07-19_eskalationskonzept.pdf

Die Inzidenz an den letzten fünf aufeinanderfolgenden Tagen in Darmstadt:

Sonntag, 25. Juli 2021: 30,6

Montag, 26. Juli 2021: 31,3

Dienstag, 27. Juli 2021: 31,9

Mittwoch, 28. Juli 2021: 30,6

Donnerstag, 29. Juli 2021: 30,0

Quelle: Pressestelle der Wissenschaftsstadt Darmstadt