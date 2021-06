Kostenfreier Besuch in das Hessische Landesmuseum Darmstadt für Ferienspielgruppen

In den Sommerferien 2021 sind Corona bedingt Präsenzveranstaltungen mit Rundgängen oder Workshops im Hessischen Landesmuseum Darmstadt für Kinder- und Jugendliche leider noch nicht möglich.

Jedoch bietet das Museum allen Ferienspielgruppen in Darmstadt und der Region einen kostenfreien Museumsbesuch inkl. zwei Begleitpersonen an, bei dem die jungen Menschen mit ihren Gruppenleiter*innen selbst aktiv werden können. Gegen ein kleines Entgelt liegen an der Kasse verschiedene Aktivbögen – wie z. B. eine Schnitzeljagd, Rätsel- und Suchspiele –bereit, die für einen kurzweiligen Aufenthalt in den Sammlungen sorgen.

Darüber hinaus können auf der Museumshomepage www.hlmd.de unter #hlmdkreativ weitere zielgruppengerecht aufbereitete Museumsgeschichten mit künstlerisch-praktischen Anregungen zum Basteln und Werkeln für Zuhause heruntergeladen werden. Neu hinzugekommen sind dort »Mathildas Traum«, »Der kleine Schatzgräber« für Kinder von 4 bis 8 Jahren und unser erstes DIY-Tutorial zum Gießen eigener Gips-Fossilien.

Bitte beachten Sie folgende Regelungen!

Während des Museumsbesuches sind das Tragen einer medizinischen Maske sowie die Einhaltung der geltenden Hygiene- und Abstandsregeln für alle Besucher verpflichtend. Im Vorfeld bzw. an der Kasse ist ein Kontakformular für alle zur Gruppe gehörenden Personen auszufüllen. Aus hygienischen Gründen bitten wir die Gruppen, ihre eigenen Stifte (Bleistift und Buntstifte) mitzubringen.

Diese Maßnahmen dienen zum Schutz aller Beteiligten. Dafür bitten wir um Ihr Verständnis.

Kontakt zur Anmeldung eines freien Gruppenbesuchs: 06151 1657-111 oder vermittlung [at] hlmd [dot] de

Quelle: Hessisches Landesmuseum Darmstadt