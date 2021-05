Mit Messer bedroht und Geld erbeutet – Polizei sucht Zeugen nach Raub im Herrngarten

Bislang noch unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag (27.05.21) in Darmstadt auf einen jungen Mann abgesehen. Gegen 2 Uhr sprachen die beiden Kriminellen den 25-Jährigen im Herrngarten, im Bereich eines Ausgangs zur Frankfurter Straße, an und bedrohten ihn mit einem vorgehaltenen Messer. Während einer der Tatverdächtigen das Messer hielt, entnahm sein Komplize die Geldbörse und entwendete etwa 15 Euro Bargeld. Als ein Zeuge dem Darmstädter zur Hilfe kam, rannte das Duo in Richtung Innenstadt davon. Die Flüchtenden waren circa 1,80 Meter groß, etwa 30 Jahre alt und sehr dünn. Beide waren dunkel gekleidet und sprachen weitergehend akzentfreies Deutsch. Der Unbekannte mit dem Messer trug eine Basecap und ein Tuch mit mutmaßlichem Rautenmuster vor dem Mund. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief noch ohne Erfolg. Die Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Zeugenhinweise. Wem sind im Tatzeitraum verdächtige Personen in Tatortnähe aufgefallen. Hinweise nimmt das Kommissariat 35 unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Quelle: Polizeipräsidium Südhessen