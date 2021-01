Q-Park Deutschland führt vergünstigte Parktarife für Corona-Impfzentrum im „darmstadtium“ ein

Der Parkraumbetreiber Q-Park Deutschland führt während der Impfaktion vergünstigte Sondertarife in der Tiefgarage „darmstadtium“ ein. Um die Bekämpfung des Corona-Virus zu unterstützen, wurde für Besucherinnen und Besucher des Impfzentrums bzw. zu Impfende, die nach Darmstadt fahren, ein vergünstigter Sondertarif von 1,00 € für die erste Stunde eingerichtet. Zudem stellt Q-Park gratis Parkplätze für die Einsatzfahrzeuge des Impfzentrums zur Verfügung.

„Wir möchten unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten“, so Frank Meyer, Geschäftsführer von Q-Park Deutschland. „Uns ist es ein Anliegen, die Impfwilligen zu ermutigen, mit dem Auto anzureisen, um sich so wenig wie möglich einem Ansteckungsrisiko auszusetzen.“

Das Impfzentrum befindet sich im „darmstadtium“, dem Wissenschafts- und Kongresszentrum in der Innenstadt. Der Parkraumbewirtschafter Q-Park betreibt die Tiefgarage, die sich unterhalb des Kongresszentrums befindet.

„Die Kooperation mit Q-Park Deutschland hat reibungslos geklappt und ich möchte mich für die tolle Unterstützung und kurzfristige Umsetzung bedanken“, so Oberbürgermeister Jochen Partsch.

In dem Zentrum können bis zu 1.000 Personen pro Tag geimpft werden, immer abhängig von der Menge des zugeteilten Impfstoffes.

Am Ausgang der Impfräume hat Q-Park Stempelautomaten aufgestellt, so dass die Geimpften bzw. die, die sie befördern, beim Verlassen ihre Parkkarte stempeln bzw. lochen lassen können und somit am Parkhaus-Kassenautomat dann für die erste Stunde nur einen Euro zahlen.

Quelle & Bild: Q-Park Operations Germany GmbH & Co. KG