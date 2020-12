Mehrere Corona-Fälle in Gemeinschaftsunterkunft in Pfungstadt

In einer Gemeinschaftsunterkunft in Pfungstadt wurden bei einer durch das Gesundheitsamt angeordneten Massentestung acht Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet. Die Testergebnisse liegen seit dem Samstagmittag (05.12.20) vor. In der Unterkunft leben rund 80 Menschen. Die Testung war notwendig geworden, da in der vergangenen Woche vier Bewohner bereits positiv getestet wurden. Eine dieser Personen ist im Krankenhaus, zwei weitere Bewohner wurden in einer anderen Wohnung untergebracht.

Da sich die neun Infizierten in den insgesamt drei Stockwerken des Gebäudes verteilen, hat das Gesundheitsamt für die Stadt Darmstadt und den Landkreis Darmstadt-Dieburg entschieden, die gesamte Einrichtung unter Quarantäne zu stellen. Wie lange die Quarantänezeit andauern wird, kann derzeit noch nicht abschließend gesagt werden.

Damit niemand die Unterkunft verlässt und auch niemand die Einrichtung betritt, ist seit dem Samstagmittag ein Sicherheitsdienst vor Ort. Die Versorgung mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln wird vom Fachbereich Zuwanderung und Flüchtlinge organisiert.

„Innerhalb der Einrichtung wird das Möglichste getan, um ein Übertragungsrisiko des Corona-Virus zu minimieren. Wir nehmen die Situation sehr ernst. Die Entscheidung, die gesamte Einrichtung zu quarantänisieren, ist zwar für alle Beteiligten schmerzlich und mit großen Einschränkungen verbunden, aber absolut richtig“, so Landrat Klaus Peter Schellhaas.

Quelle: Kreisverwaltung Darmstadt-Dieburg